Üye Girişi
Haberler

Kötü Kan konusu ne, oyuncuları kim?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Kötü Kan", bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal'ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak. Kötü Kan konusu ne, oyuncuları kim?

Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz, Mutluhan Kasap gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. M. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınıyor. Kötü Kan konusu ne, oyuncuları kim?

KÖTÜ KAN KONUSU NE?

"Kötü Kan", bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal'ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak.

Kötü Kan konusu ne, oyuncuları kim?

KÖTÜ KAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin nerede çekildiği henüz açıklanmadı.

Kötü Kan konusu ne, oyuncuları kim?

KÖTÜ KAN OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz, Mutluhan Kasap gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. M. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınıyor.

Kötü Kan konusu ne, oyuncuları kim?

Karakterler:

Kartal (Ertan Saban)

Nazan (Damla Sönmez)

Fevzi (Hüseyin Avni Danyal)

Burhan (Levent Ülgen)

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Kötü Kan", bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal'ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber News Soğuk Haber Sinema Polis Polis Dizi Baba

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan'a ait yolcu uçağı Erzurum'a zorunlu iniş yaptı! Ekipler olay yerinde

 Engin Polat'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

Tahliyesi için hiçbir engel kalmadı

 Narin Güran'la ilgili yeni gelişme! Ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı

Gelen ihbar üzerine ekipler Eğertutmaz Deresi'ne yoğunlaştı
İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 7-8 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan konusu ne, oyuncuları kim? Kötü Kan nerede çekiliyor, hangi gece kulübünde çekiliyor? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Eylül Yüreğir, Seyhan, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KÖTÜ KAN canlı izle! 6 Eylül Cuma KÖTÜ KAN 1. bölüm NOW TV canlı izle! KÖTÜ KAN son bölümde neler oldu? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 7-8 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Eylül Sincan, Yenimahalle, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef ana kadroya kim girdi, 4. yedek kim? 6 Eylül Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? PES 2025 ne zaman çıkacak? PES 2025'de hangi güncellemeler var? PES 2025 çıkış tarihi! 7 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Boğa, Akrep burcu yorumu! 7 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İlk ara tatil ne zaman? 2024-2025 eğitim dönemi Kasım tatili ne zaman? 2024 MEB ara tatil tarihleri!
title