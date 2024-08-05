Kötü Kan Dizisi konusu ne? Kötü Kan dizisi oyuncuları kim, ne zaman başlıyor?

Kötü Kan dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Now Kötü Kan dizisi başrol oyuncuları kim? Kötü Kan ne zaman başlıyor? Now ekranlarının yeni dizisi Kötü Kan yayınlanan çekim fotoğrafları ile gündeme bomba gibi düştü. Kötü Kan dizisi hakkında merak edilenler tüm detayları ile haberimizde…

KÖTÜ KAN DİZİSİ KONUSU NE?

"Kötü Kan", bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal'ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını anlatıyor.

KÖTÜ KAN DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez'in paylaştığı Kötü Kan dizisinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz, Mutluhan Kasap gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

KÖTÜ KAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çekimlerine başlanan Kötü Kan dizisi yakında Now ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.