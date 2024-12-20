Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in teklifi sonrası asgari ücrette tüm hesaplar değişti
Türk-İş'in teklifine göre hesaplandı! İşte kalem kalem yeni maaşlar
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasında yapılacak görüşmenin tarihi netleşti
DEM Parti ile Öcalan arasındaki görüşmenin tarihi netleşti
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri
Siyasetin nabzını tutan rapor! Zirvedeki isim fark attı

KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOSKİ Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 21 Aralık 2024 günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte KOSKİ 21 Aralık Konya su kesintisi saatleri...

Konya su kesintisi olan yerler yayınlandı. KOSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) 21 Aralık günü Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli ve Akşehir ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Aralık Konya su kesintisi saatleri!

KONYA SU KESİNTİSİ

Güncel Konya su kesintileri için KONYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki KOSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
img

İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
img

Programına çıkardığı ismi serbest bırakan savcıya sitem etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıla bebeğin iddianamesinde kan donduran detaylar: Anne kanlı bezi çöpe atmış
Sıla bebeğin iddianamesinde kan donduran detaylar
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor
Esad sonrası paraya para demiyorlar
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 20-21 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 20-21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 81. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 20 Aralık Canlı izle! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Eyüpspor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Yalı Çapkını 88. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 88. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arka Sokaklar 695. bölüm tek parça full HD izle! 21 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Oğlak, Boğa, Yengeç, Aslan burcu yorumu! 21 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.