KÖSEM SULTAN KİMDİR? Kösem Sultan ne yaptı, kim?

Mahpeyker Kösem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en güçlü kadın figürlerinden biridir. Kösem Sultan hakkında araştırmalar artıyor. Tarihe yer edinmiş bir isim olan Kösem Sultan'ın hayatı merak ediliyor. KÖSEM SULTAN KİMDİR? Kösem Sultan ne yaptı, kim? İşte merak edilenler...

KÖSEM SULTAN KİMDİR?

Mahpeyker Kösem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en güçlü kadın figürlerinden biridir. 1590 yılında Yunanistan'da doğdu ve Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul'a kızlarağasına gönderildi. 15 yaşında Sultan I. Ahmed'e haseki oldu. Keskin zekasıyla padişahı etkisi altına aldı ve bütün saraya nüfuzunu kabul ettirdi. Kösem Sultan, Osmanlı tarihinde iki oğlunu tahta çıkarıp torununun saltanatını gören tek valide sultan olarak da bilinir.

KÖSEM SULTAN NE ZAMAN DOĞDU?

Mahpeyker Kösem Sultan, 1590 yılında Yunanistan'da doğdu.

Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul'a kızlarağasına gönderildi.

15 yaşında Sultan I. Ahmed'in hasekisi oldu.

Keskin zekası ve etkileyici kişiliğiyle padişahın güvenini kazandı.

Valide Sultanlık Dönemi:

Kösem Sultan, iki oğlunu tahta çıkardı: Sultan IV. Murad ve Sultan IV. İbrahim.

Torunu Sultan II. Osman'ın saltanatını gördü.

Osmanlı hareminde kadın hakimiyetinin sembolü haline geldi.

"Kadınlar Saltanatı" dönemini zirveye taşıdı.

Gücü ve etkisi:

Kösem Sultan, politik arenada büyük bir güce sahipti.

Saray içinde ve dışında etkiliydi, devlet işlerine müdahale edebiliyordu.

Halk arasında büyük saygı gördü.

Ölümü: