Kos Manzaralı Yatırım: Mavi Arya'da 2027'ye Kadar Vade!

Kos Manzaralı Yatırım: Mavi Arya'da 2027'ye Kadar Vade!
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Gayrimenkul sektöründe istikrarlı kazanç ve güvenli liman arayan yatırımcılar için Bodrum'da dikkat çeken yeni bir proje öne çıkıyor: Mavi Arya. Turgutreis'te, 160.000 metrekarelik denize sıfır alanda inşa edilen bu özel yaşam projesi, güçlü ortaklık yapısıyla da dikkat çekiyor.

Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup iş birliğiyle hayata geçirilen Mavi Arya, Bodrum'da kendi özel plajı bulunan nadir marka projelerden biri olarak öne çıkıyor.

Kos Manzaralı Yatırım: Mavi Arya'da 2027'ye Kadar Vade!

Kos Adası başta olmak üzere komşu Yunan adalarını kucaklayan proje, doğanın ve denizin ruhunu modern Ege mimarisiyle birleştiriyor. Doğal taşlarla tasarlanan villalar ve rezidanslar, sadeliği, şıklığı ve doğallığı yaşamın merkezine koyuyor. Villalar, 5+1 ve 324 m²'den başlayarak 9+1 ve 873 m²'ye kadar farklı büyüklüklerde sunuluyor. Havuz, bahçe veya teras seçenekli rezidanslar ise 2+1 ve 137 m²'den başlayıp 4+1 ve 264 m²'ye kadar değişen alternatifler sağlıyor. İki etaptan oluşan ve tüm ünitelerin hemen teslim ve tapu avantajı ile sunulduğu Mavi Arya, sadece yaz aylarında değil, dört mevsim yaşanabilir altyapısı ve sosyal yaşam alanlarıyla uzun vadeli bir yaşam planı kurmak isteyenler için tasarlandı.

Kos Manzaralı Yatırım: Mavi Arya'da 2027'ye Kadar Vade!

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise yatırımcılara 2027 yılına kadar vade imkânı tanıması. Bu özellik, Mavi Arya'yı sadece lüks konut projesi olmanın ötesine taşıyarak, güçlü bir finansal yatırım enstrümanına dönüştürüyor. Hem yaşam hem kira getirisi açısından Bodrum'da değerlenen bölgelerden biri olan Turgutreis'te yer alması, projeyi uzun vadede daha da cazip hale getiriyor.

Haberler.com / Senem Zafer - Advertorial Bülten
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