Kalp hastalıklarının neden kaynaklandığı merak ediliyor. Koronavirüs sonrası yapılan aşıların insanlar üzerinde bazı hastalıklara neden olduğu iddia edildi. Kalp hastalıkları, genellikle bir dizi faktörün bir araya gelmesi sonucunda gelişebilen karmaşık durumlardır. Peki, Korona aşıları kalp hastalıklarını tetikliyor mu? Kalp hastalıkları arttı mı?

KORONA AŞILARI KALP HASTALIKLARINI TETİKLİYOR MU?

Kalp hastalıkları üzerindeki etkilerine gelince, COVID-19 salgını sürecindeki birçok faktör, insanların sağlık durumunu etkileyebilir. Örneğin, stres, azalmış fiziksel aktivite, kötü beslenme alışkanlıkları ve pandemi nedeniyle tıbbi bakıma erişimdeki zorluklar gibi faktörler kalp hastalığı riskini artırabilir. Bununla birlikte, aşılar, virüsün neden olduğu ciddi sağlık sorunlarından korunmada önemli bir rol oynar. Kalp hastalığı riskini azaltmada aşıların önemli bir katkısı olduğu düşünülmektedir.

AŞI SONRASI GÖRÜLEN HASTALIK ORANI NEDİR?

CDC kayıtlarına göre aşı sonrası myokardit görülme sıklığı;

12-29 yaş arası erkeklerde milyonda 40

12-29 yaş arası kadınlarda milyonda 4

30 yaş üstü erkeklerde milyonda 2

30 yaş üstü kadınlarda milyonda 1

En fazla vaka 12-24 yaş arası erkeklerde ve 2.doz sonrası görülmektedir.