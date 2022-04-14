Köroğlu filmi nerede çekildi? Köroğlu ne zaman, kaç yılında çekilmiştir?
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1968 yapımı bir tarih ve macera tarzı Türk filmi Köroğlu nerede çekildi? Fatma Girik'le Cüneyt Arkın'ın başrollerinde yer aldığı Köroğlu ne zaman, kaç yılında çekilmiştir?
Köroğlu filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bolu Beyi, benzersiz bir at sahibi olmak ister bu yüzden de Seyif Yusuf'u görevlendirir. Kendisi için Yusuf'tan muhteşem bir at yetiştirmesini isteyen Bolu Beyi, Yusuf'un geitrdiği atı beğenmez. Bu durumu kendisi için hakaret sayan Bolu Beyi Yusuf'un gözlerine mil çektirerek onu cezalandırır. Bu durum üzerine Köroğlu, babasının intikamını almak için harekete geçer. Köroğlu ne zaman, kaç yılında çekilmiştir?
KÖROĞLU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Köroğlu Çamlıbel Aslanı filminde geçen Çamlıbel Geçidi Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yer alıyor.
Köroğlu, 1968 yapımı bir tarih ve macera tarzı Türk filmdir. Senaryosunu Ayşe Şasa 'nın yazdıkları bu kara komedi tarzındaki filmi Atıf Yılmaz yönetmiş, baş rollerinde Cüneyt Arkın ve Fatma Girik oynamışlardır. Görüntülerini Gani Turanlı'nın çektiği filmin müzikleri Yücel Paşmakçı'e aittir. Yapım şirketi Uğur Film'dir ve Yapımcı Memduh Ün'dür.
KÖROĞLU OYUNCULARI
|Aktör/Aktris
|Rolü
|Seslendiren
|Cüneyt Arkın
|Köroglu - Ruşen Ali
|Abdurrahman Palay
|Fatma Girik
|Gülizar - Hüsnübala
|Adalet Cimcoz
|Hayati Hamzaoğlu
|Bolu Beyi
|Sami Ayanoğlu
|Oktar Durukan
|Zorbaz
|Vala Önengüt
|Reha Yurdakul
|Hoylu Bey
|Agah Hün
|Mümtaz Ener
|Koca Yusuf
|Hüseyin Baradan
|Cidalı Kenan
|Cahit Irgat
|Behçet Nacar
|Dağ Deviren
|Bülent Koral
|Özdemir Aydın
|Kabre Sığmaz
|Timuçin Caymaz
|İsmet Erten
|Zincir Kıran
|Muhip Arcıman
|Ahmet Turgutlu
|Selam Vermez
|Ahmet Sert
|İte Binmez
|Ünal Gürel
|Cemal Konca
|Canı Cebinde
|Adnan Mersinli
|Güdümen
|Faruk Panter
|Eceli Yakın
|Zafer Karakaş
|Ayvaz
|Fatoş Balkır
|Eşref Vural
|Demircioğlu
|Kemal Ergüvenç
|Aynur Akarsu
|Şekerpare
|Asım Nipton
|Hasan Çelebi
|Rıza Tüzün
|Arap Celal
|Kamber
|Osman Alyanak
|Talia Saltı
|Dildar Kalfa
|Ali Demir
|Tellal
|Selahattin İçsel
|Vezir
|Cevat Kurtuluş
|Nöbetçi