Köroğlu filmi nerede çekildi? Köroğlu ne zaman, kaç yılında çekilmiştir? - Haberler

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Köroğlu filmi nerede çekildi? Köroğlu ne zaman, kaç yılında çekilmiştir?

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Köroğlu filmi nerede çekildi? Köroğlu ne zaman, kaç yılında çekilmiştir?

1968 yapımı bir tarih ve macera tarzı Türk filmi Köroğlu nerede çekildi? Fatma Girik'le Cüneyt Arkın'ın başrollerinde yer aldığı Köroğlu ne zaman, kaç yılında çekilmiştir?

Köroğlu filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bolu Beyi, benzersiz bir at sahibi olmak ister bu yüzden de Seyif Yusuf'u görevlendirir. Kendisi için Yusuf'tan muhteşem bir at yetiştirmesini isteyen Bolu Beyi, Yusuf'un geitrdiği atı beğenmez. Bu durumu kendisi için hakaret sayan Bolu Beyi Yusuf'un gözlerine mil çektirerek onu cezalandırır. Bu durum üzerine Köroğlu, babasının intikamını almak için harekete geçer. Köroğlu ne zaman, kaç yılında çekilmiştir?

KÖROĞLU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Köroğlu Çamlıbel Aslanı filminde geçen Çamlıbel Geçidi Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yer alıyor.

Köroğlu, 1968 yapımı bir tarih ve macera tarzı Türk filmdir. Senaryosunu Ayşe Şasa 'nın yazdıkları bu kara komedi tarzındaki filmi Atıf Yılmaz yönetmiş, baş rollerinde Cüneyt Arkın ve Fatma Girik oynamışlardır. Görüntülerini Gani Turanlı'nın çektiği filmin müzikleri Yücel Paşmakçı'e aittir. Yapım şirketi Uğur Film'dir ve Yapımcı Memduh Ün'dür.

Köroğlu filmi nerede çekildi? Köroğlu ne zaman, kaç yılında çekilmiştir?

KÖROĞLU OYUNCULARI

Aktör/Aktris Rolü Seslendiren
Cüneyt Arkın Köroglu - Ruşen Ali Abdurrahman Palay
Fatma Girik Gülizar - Hüsnübala Adalet Cimcoz
Hayati Hamzaoğlu Bolu Beyi Sami Ayanoğlu
Oktar Durukan Zorbaz Vala Önengüt
Reha Yurdakul Hoylu Bey Agah Hün
Mümtaz Ener Koca Yusuf
Hüseyin Baradan Cidalı Kenan Cahit Irgat
Behçet Nacar Dağ Deviren Bülent Koral
Özdemir Aydın Kabre Sığmaz Timuçin Caymaz
İsmet Erten Zincir Kıran Muhip Arcıman
Ahmet Turgutlu Selam Vermez
Ahmet Sert İte Binmez Ünal Gürel
Cemal Konca Canı Cebinde
Adnan Mersinli Güdümen
Faruk Panter Eceli Yakın
Zafer Karakaş Ayvaz Fatoş Balkır
Eşref Vural Demircioğlu Kemal Ergüvenç
Aynur Akarsu Şekerpare
Asım Nipton Hasan Çelebi Rıza Tüzün
Arap Celal Kamber Osman Alyanak
Talia Saltı Dildar Kalfa
Ali Demir Tellal
Selahattin İçsel Vezir
Cevat Kurtuluş Nöbetçi
Köroğlu filmi nerede çekildi? Köroğlu ne zaman, kaç yılında çekilmiştir?

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