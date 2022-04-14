Köroğlu filmi nerede çekildi? Köroğlu ne zaman, kaç yılında çekilmiştir?

Köroğlu filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bolu Beyi, benzersiz bir at sahibi olmak ister bu yüzden de Seyif Yusuf'u görevlendirir. Kendisi için Yusuf'tan muhteşem bir at yetiştirmesini isteyen Bolu Beyi, Yusuf'un geitrdiği atı beğenmez. Bu durumu kendisi için hakaret sayan Bolu Beyi Yusuf'un gözlerine mil çektirerek onu cezalandırır. Bu durum üzerine Köroğlu, babasının intikamını almak için harekete geçer. Köroğlu ne zaman, kaç yılında çekilmiştir?

KÖROĞLU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Köroğlu Çamlıbel Aslanı filminde geçen Çamlıbel Geçidi Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yer alıyor.

Köroğlu, 1968 yapımı bir tarih ve macera tarzı Türk filmdir. Senaryosunu Ayşe Şasa 'nın yazdıkları bu kara komedi tarzındaki filmi Atıf Yılmaz yönetmiş, baş rollerinde Cüneyt Arkın ve Fatma Girik oynamışlardır. Görüntülerini Gani Turanlı'nın çektiği filmin müzikleri Yücel Paşmakçı'e aittir. Yapım şirketi Uğur Film'dir ve Yapımcı Memduh Ün'dür.

KÖROĞLU OYUNCULARI