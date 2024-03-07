İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Korhan Merki kimdir? İYİ Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan adayı Korhan Merki kimdir?

İYİ PARTİ ANKARA ÇUBUK ADAYI KİM?

İYİ Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Korhan Merki oldu.

KORHAN MERKİ KİMDİR?

Av. Korhan Merki, 1983 yılında Ankara'da doğdu.İlk orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji Özel Lisesi'nde okuduktan sonra 2000 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

2005 yılında bu fakülteden mezun oldu. 2006 yılında Avukatlık stajını tamamladı. 08.11.2006 tarihinde Ankara Barosuna kaydolarak Serbest Avukatlığa başladı.

02.12.2006 ve 25-28.01.2007 tarihlerinde Ankara Barosu ADR Merkezi'nin düzenlemiş olduğu 35 saatlik 'ARABULUCULUK' sertifika programını da başarı ile bitirerek, 2007 senesinde kurulan Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği kurucu üyelerinden birisi olmuştur. Bu alanda birçok sertifika programına katılmış ve eğitimlere katılmayı sürdürmektedir.

La Academia Arete bünyesinde 84 saatlik 'Arabuluculuk' sertifikasına hak kazanmıştır.

Halen Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak dernek bünyesindeki faaliyetlerini sürdürmektedir.

2006-2007 seneleri arasında Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Hukuk Araştırma Enstitüsü bünyesinde Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku üzerine yüksek lisans sertifika programını bitirmiştir.

2008 yılında vatani görevini Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlıBingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda yapmıştır. Halen Sıhhiye'de Merki Hukuk Bürosu'nda avukatlık mesleğini icra etmektedir.

Korhan Merki, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin Çubuk Belediye Başkan adayı gösterilmiştir.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.