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Kuşadası'nda yaban domuzunu kementle yakalamaya çalışana EKODOSD'dan uyarı geldi

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Kuşadası'nda yaban domuzunu kementle yakalamaya çalışana EKODOSD'dan uyarı geldi
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Kuşadası'nda otomobilin çarptığı yaralı yaban domuzunu bir kişi kementle yakalamaya çalıştı. EKODOSD Başkanı Sürücü, yaralı yaban hayvanına doğrudan müdahale edilmemesini, uzman ekiplerin gerekirse uyuşturarak alması gerektiğini söyledi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, otomobilin çarptığı refüjdeki yaralı yaban domuzunu, kementle yakalayıp yol kenarına çekmeye çalışırken görüntülendi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaralanma nedeniyle acı ve stres yaşayan bir yaban hayvanı, kendisine yaklaşan birine ciddi zarar verebilir" dedi.

Kaza, Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yetişkin bir yaban domuzuna çarptı. Sürücü uzaklaşırken, arka ayaklarından yaralanan yaban domuzu refüjün kenarında kaldı. Çevredeki bir kişi, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yoldaki yaban domuzunu ipten yaptığı kementle yakalamaya çalıştı. Yaban domuzu sürünerek yol kenarına gelirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'DOĞRUDAN MÜDAHALE ETMEYİN'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaralı yaban hayvanlarına doğrudan müdahale edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Son dönemde yaban domuzlarının beslenme alışkanlıklarının değiştiğine dikkati çeken Sürücü, "Bu tür vakalarda yaralı yaban hayvanlarına doğrudan müdahale edilmemesi gerekir. Çünkü bunlar evcil hayvan olmadıkları için nasıl davranacaklarını bilemeyiz. Yaralanma nedeniyle acı ve stres yaşayan bir hayvan, kendisine yaklaşan kişiye ciddi zarar verebilir. Bu nedenle yaralı hayvanın, mutlaka uzman ekipler tarafından, gerekli görülmesi halinde veteriner hekim kontrolünde uyuşturularak güvenli bir şekilde bulunduğu yerden alınması gerekir. Bu tür olaylar ne yazık ki sık sık yaşanıyor. Özellikle Kuşadası çevre yolunda araçların çarptığı yaban domuzlarıyla karşılaşıyoruz. Özellikle yaban hayvanlarının geçiş yapabileceğini belirten trafik levhalarının bulunduğu bölgelerde sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu önlem hem insanların can ve mal güvenliği hem de yaban hayvanlarının yaşam hakkı açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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