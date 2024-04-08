İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını ilan etti. 27 Nisan'da düzenlenecek kurultayda Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu genel başkanlık yarışında yer alacaklarını duyurdu. Peki, Koray Aydın kimdir? Koray Aydın İYİ Parti başkanlığına aday olacak mı?

KORAY AYDIN KİMDİR?

Koray Aydın, 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini babası Halil İbrahim Aydın'ın memuriyeti sebebiyle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı. 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Erken yaşta siyasete katılan Aydın, 1976 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Gençlik Kolları üyesi olarak katıldı. Daha sonra MHP Trabzon Gençlik Kolları Başkanlığına yükseldi. MHP Trabzon Gençlik Başkanı olarak 1977 Türkiye genel seçimleri'nde aktif çalışmalar yürüttü. 12 Eylül Darbesi'nin ardından siyasi yasakların kalkmasıyla, 1985 yılında ismi Milliyetçi Çalışma Partisi olarak değişecek Muhafazakâr Parti'nin kuruluş çalışmalarına katıldı.

MYK Üyesi ve Genel Muhasip Yardımcısı olarak görev aldığı Milliyetçi Çalışma Partisi, daha sonra Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. İlk defa 1991 Türkiye genel seçimleri'nde Trabzon milletvekili olarak meclise girdi ve 1995 yılında yapılacak genel seçimlerine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak, önemli hizmetlerde bulundu.

1995 Türkiye genel seçimleri'nin hemen ardından MHP Genel Sekreteri olan Aydın, bu görevini en yakınındaki isimlerden biri olarak uzun yıllarını paylaştığı, MHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatına kadar sürdürdü. Devlet Bahçeli'nin 6 Temmuz 1997 tarihinde yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 5. Olağanüstü Kongresi'nde yeni genel başkan seçilmesinin ardından Kasım 1997 tarihi itibarıyla yeniden MHP genel sekreterli oldu. 1999 Türkiye genel seçimleri'nde Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

Partisi seçimden %17.98 oy oranıyla 2. parti çıkınca ve hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısını geçememesi üzerine kurulan DSP ve ANAP ile koalisyon hükümetinde Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak yer aldı. Bakan olarak Aydın, bakanlığı döneminde 1999 Düzce depremi ve 1999 İzmit depremi ardından önemli proje ve çalışmalar yürüttü. Önce prefabrik konutları 30 Kasım 1999 tarihinde tamamlayarak, 30 Kasım'ı "devlet sözünün tutulduğu miladi bir tarih" yapan Koray Aydın, ardından "Türk Asrının Gurur Projesi" olarak nitelendirilen Kalıcı Konutları, depremzedelerin hizmetine sunarak başarılarını taçlandırdı. 5 Eylül 2001 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevinden kendi isteği ile ayrılan Koray Aydın, 3 Kasım 2002 Milletvekili seçimlerine kadar TBMM'de MHP Grup Başkanvekili olarak hizmetlerine devam etti.

Aydın, 2011 Türkiye genel seçimlerinde MHP Trabzon milletvekili olarak meclise girdi ve bu süre zarfında Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. 4 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi 10. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nda MHP genel başkanlığına aday olarak Bahçeli ile genel başkanlık için yarıştı. Bahçeli 1,214 delegenin 725'inin oyunu alarak tekrar genel başkan seçilirken Aydın, 441 oy alarak 2. sırada kaldı. Aydın'ın aldığı oy Genel Merkez yönetimine ilişkin rahatsızlık ve parti içi muhalefet güçleniyor değerlendirmesine yol açtı.1 Kasım 2015 Erken Genel Seçimleri'nin MHP açısından başarısızlık olduğunu düşünen Koray Aydın, partinin yeniden yapılandırılması ve iç muhasebe yapması için "Olağanüstü Kurultay" çağrısında bulundu. Koray Aydın daha sonra Ankara'da partinin yeninden yapılması ve yönetimde değişim için ortaya koyduğu "Ülkücü Gelecek" vizyonunu açıkladığı "Ülkücü Gelecek ve İktidar için Büyük Ankara Buluşması" programında Genel Başkan adaylığını açıkladı.

KORAY AYDIN İYİ PARTİ BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

İYİ Partinin kurucuları arasında yer aldı; Genel Başkan Yardımcısı unvanıyla Kurucu Teşkilat Başkanı ve Siyasi İşler Başkanı olarak görev yaptı. 28. dönemde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak seçildi. 7 Haziran 2023 tarihinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığı görevine seçildi.