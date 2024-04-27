KORAY AYDIN KİMDİR? İYİ Parti Genel Başkan adayı Koray Aydın, nereli, kaç yaşında?

Koray Aydın, son zamanlarda sosyal medyada siyasetle ilgilenenlerin ilgisini çeken bir isim haline geldi. İyi Parti'nin genel başkanlık seçimi için aday olan Aydın'ın yaşamı ve kariyeri hakkında bilgiler aranıyor. Koray Aydın, Türk siyasetine uzun yıllar hizmet etmiş bir isimdir. KORAY AYDIN KİMDİR? İyi Parti Genel Başkan adayı Koray Aydın, nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

KORAY AYDIN KİMDİR?

Koray Aydın, Türk siyasetçi ve İYİ Parti'nin genel başkan adaylarından biridir. 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon'un Yomra ilçesinin Özdil köyünde doğmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina-Elektrik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Siyasi kariyerine erken yaşlarda atılan Aydın, 1991-1995 yılları arasında Trabzon milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Ankara milletvekili ve 2007-2015 yılları arasında tekrar Trabzon milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmıştır. Ayrıca 1999-2001 yılları arasında bayındırlık ve iskan bakanı olarak görev almıştır.

2012 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlık yarışında Devlet Bahçeli'ye karşı aday olmuş, ancak kaybetmiştir. 25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti'ye katılmış ve partinin kurucular kurulu üyelerinden biri olmuştur.