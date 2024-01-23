Fox Tv'nin yeni dizisi Kopuk güçlü oyuncu kadrosuyla ve konusuyla dikkat çekti. Tanıtımıyla ilgi uyandıran dizinin konusu merak konusu oldu. Arama motorlarında Kopuk dizisinin çekimlerinin yapıldığı mekanlar sorgulatılıyor. Peki, Kopuk dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Kopuk nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde...

KOPUK KONUSU NE?

Ferhan, rüşvet ve dolandırıcılıkla elde edilen servetleri çalar, haksız kazançlarından elde ettiği parayla mahallesindeki yoksul gençlere destek olur. Ancak, beklenmedik bir ölüm yaşanır ve bu olay, Ferhan'ın hayatını temelden sarsar. Bu trajik olay, sadece onun ideallerini değil, aynı zamanda aşk hayatını da derinden etkiler. Haksızlıklarla tek başına mücadele edemeyeceğini fark eden Ferhan, Orhan kimliğiyle ortaya çıkar. Ferhan, sevdiği ancak uzak durması gereken Müjde'nin babasıyla mücadele ederken, avukat kimliği altındaki Orhan'ın yolu, mahalleyi ele geçirmeye çalışan İpek adlı ailenin varisi ile kesişir.

KOPUK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kopuk dizisinin oyuncuları arasında Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Mustafa Açılan, Sarp Akkaya, Engin Alkan, Kadir Çermik, Melisa Doğu, Evliya Aykan, Sahra Şaş, Merve Çağıran, Edip Tepeli, Cem Söküt, Umut Kaya, Hakan Çelebi, Hakan Yufkacıgil, Güneş Hayat, Cansu Tuman gibi ünlü isimler yer almaktadır.