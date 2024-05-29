Köpek saldırısı anında ne yapmalı? Köpek saldırısında kendimizi nasıl koruyabiliriz?

Köpek saldırıları, öngörülemeyen ve tehlikeli anlar yaratabilir. Bu nedenle, herhangi bir köpek saldırısına karşı hazırlıklı olmak, temel güvenlik bilgilerini bilmek ve doğru davranış stratejilerini uygulamak büyük önem taşır. Saldırı anında sakin kalmak ve doğru pozisyonu almak, köpeğin agresif davranışlarını azaltabilir. Türkiye'de köpek ırklarının tehlikeli olarak nitelendirilmesi konusunda kesin bir veri bulunmamakla birlikte, İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre uzmanların sadece yüzde 3'ü köpeğin insanlara karşı saldırganlığının ırkıyla bağlantılı olduğunu söylüyor.

KÖPEK SALDIRIRSA NE YAPMAK GEREK?

Sokakta, parkta veya herhangi bir yerde eğer bir köpek saldırıyorsa, aşağıdaki adımları takip etmek fayda sağlayabilir:

Panik yapmadan sakin kalmaya çalışın. Köpekler stresli veya korkmuş insanlara daha fazla saldırma eğilimindedir.

Köpek sizi tehdit olarak görmüşse ani hareketler yapmamaya çalışın. Yavaşça geri çekilmeye başlayın.

Köpeğin gözlerine bakmamaya çalışın. Göz teması, onun için tehdit olarak algılanabilir.

Köpeğin ısırmasını engellemek için kollarınızı vücudunuza yakın tutun.

Köpeğin saldırısını durdurmak için yavaşça geri çekilin. Hızlı hareketler yapmayın.

Elinizde yiyecek veya başka bir şey varsa, köpeğe vermeyin. Bu onun saldırısını daha da artırabilir.

Köpeğe yüksek sesle "Hayır" veya "Dur" gibi komutlar verin. Sesinizle onu durdurmaya çalışın.

Etrafınızda insanlar varsa, yardım isteyin. Birinin size yardım etmesini sağlayın.

ÇOCUĞUNUZU KÖPEK SALDIRISINDAN KORUMANIN YOLLARI NELER?

Çocuklara köpek saldırısı anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda öğretebileceğiniz önemli noktalar vardır: