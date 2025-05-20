Konya deprem mi oldu? 20 Mayıs Konya'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde?

Konya deprem mi oldu? 20 Mayıs Konya'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde?
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Konya deprem mi oldu? 20 Mayıs Salı günü sabah saatlerinden itibaren sosyal medya ve haber platformlarında en çok araştırılan konular arasında bu soru yer aldı. "20 Mayıs Konya'da deprem oldu mu?" sorusu, vatandaşların endişeyle yanıt aradığı başlıklardan biri oldu.

Konya deprem mi oldu? Geçtiğimiz günlerde yaşanan 5.2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgede artçı deprem endişesi artmıştı. Bu nedenle "20 Mayıs Konya'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde?" gibi sorgular yeniden gündeme geldi. Peki, Konya deprem mi oldu? 20 Mayıs Konya'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde? İşte detaylar...

KONYA DEPEM Mİ OLDU?

15 Mayıs 2025 Perşembe günü, Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Saat 15:46'da gerçekleşen bu deprem, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilmişti. Bu sarsıntı sonrasında vatandaşlar, bölgede artçı depremlerin olup olmadığını merak etmeye başladı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Konya deprem mi oldu? 20 Mayıs Konya'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Konya deprem mi oldu? 20 Mayıs Konya'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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