Konya'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Konya'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Konya'da okullar yarın tatil mi?
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Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Konya'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Konya'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Konya'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Konya'da okullar tatil edildi mi? Konya'da okullar yarın tatil mi?
Konya'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Konya Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Konya'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Konya'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Konya'da okullar tatil edildi mi? Konya'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…
KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
6 ŞUBAT PAZARTESİ KONYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Konya'da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.
HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE KONYA MERKEZDE EĞİTİME 1 (BİR) GÜNLÜK ARA! https://t.co/autwD6Tz45 pic.twitter.com/Yr0fv43C7v— Konya Valiliği (@TCKonyaValiligi) February 5, 2023