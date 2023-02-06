Konya'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Konya'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Konya'da okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Konya'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Konya'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Konya'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Konya'da okullar tatil edildi mi? Konya'da okullar yarın tatil mi?

Konya'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Konya Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Konya'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Konya'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Konya'da okullar tatil edildi mi? Konya'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yağış ve buzlanma nedeniyle de başta il merkezinde Meram, Selçuklu ve Karatay ilçeleri olmak üzere; Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Cihanbeyli, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 6 Şubat Pazartesi günü ara verildi. Kamu kurumunda çalışan engelli ve hamile personel ise idari izinli sayılacak. Kentteki Selçuk Üniversitesinde de eğitime ara verilirken, Necmettin Erbakan Üniversitesinde ise on-line olarak eğitim görülecek.



6 ŞUBAT PAZARTESİ KONYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Konya'da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.