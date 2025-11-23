Konya'da iki grup arasında 'Ne oturuyorsunuz?' kavgası: 1 ölü
Konya'da iki grup arasında iddiaya göre "Ne oturuyorsunuz?" meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan Suriye uyruklu Mahmut El Muhammed, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlısı ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
- Konya'nın Selçuklu ilçesinde M.K., Suriye uyruklu Mahmut El Muhammed'i göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden oldu.
- Mahmut El Muhammed, Konya Numune Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
- M.K., olaydan sonra kısa sürede yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde M.K. ve yanındaki arkadaşları, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda oturan Suriye uyruklu Mahmut El Muhammed ve arkadaşlarına "Ne oturuyorsunuz?" dedi.
BIÇAKLAYIP KAÇTI
İki grup arasında çıkan kavgada M.K., Mahmut El Muhammed'i göğsünden bıçaklandı. Mahmut El Muhammed, kanlar içinde yere yığılırken, M.K. ve arkadaşları da olay yerinden kaçtı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut El Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Mahmut El Muhammed'in arkadaşları da hastane önünde sinir krizi geçirdi. Kaçan M.K. ise kısa sürede yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.