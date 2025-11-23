Haberler

Konya'da iki grup arasında 'Ne oturuyorsunuz?' kavgası: 1 ölü

Konya'da iki grup arasında 'Ne oturuyorsunuz?' kavgası: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da iki grup arasında iddiaya göre "Ne oturuyorsunuz?" meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan Suriye uyruklu Mahmut El Muhammed, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlısı ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

  • Konya'nın Selçuklu ilçesinde M.K., Suriye uyruklu Mahmut El Muhammed'i göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden oldu.
  • Mahmut El Muhammed, Konya Numune Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
  • M.K., olaydan sonra kısa sürede yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde M.K. ve yanındaki arkadaşları, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda oturan Suriye uyruklu Mahmut El Muhammed ve arkadaşlarına "Ne oturuyorsunuz?" dedi.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

İki grup arasında çıkan kavgada M.K., Mahmut El Muhammed'i göğsünden bıçaklandı. Mahmut El Muhammed, kanlar içinde yere yığılırken, M.K. ve arkadaşları da olay yerinden kaçtı.

Konya'da iki grup arasında 'Ne oturuyorsunuz?' kavgası: 1 ölü

KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut El Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Konya'da iki grup arasında 'Ne oturuyorsunuz?' kavgası: 1 ölü

KISA SÜREDE YAKALANDI

Mahmut El Muhammed'in arkadaşları da hastane önünde sinir krizi geçirdi. Kaçan M.K. ise kısa sürede yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDüşünür:

Çocuk der bırakır bu akepe adaleti ölende öldüğüyle kalır

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErhan:

Piyasa çöküşünde her şeyimi kaybettim. Nelson hayatımı kurtardı. Yatırımlarımı çeşitlendirmeme olanak tanıyan farklı varlık türleri sunuyor ve tüm paramı tek bir varlığa yatırmaktan çok daha güvenli. Birkaç hafta önce yaptığım yatırımla cüzdanımda 376.000 dolarlık BTC var. Kendisine Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz: Nildatrading

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Cinayet ve belaların tek sebebi Tayyip

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı

Estetik mi, gençlik iksiri mi, filtre mi? Son paylaşımları olay oldu
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Gölete girip gözden kayboldu! O partinin ilçe başkanından acı haber

Gölete girip gözden kayboldu! O partinin ilçe başkanından acı haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.