Konya'da iki grup arasında 'Ne oturuyorsunuz?' kavgası: 1 ölü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde M.K. ve yanındaki arkadaşları, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda oturan Suriye uyruklu Mahmut El Muhammed ve arkadaşlarına "Ne oturuyorsunuz?" dedi.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

İki grup arasında çıkan kavgada M.K., Mahmut El Muhammed'i göğsünden bıçaklandı. Mahmut El Muhammed, kanlar içinde yere yığılırken, M.K. ve arkadaşları da olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut El Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Mahmut El Muhammed'in arkadaşları da hastane önünde sinir krizi geçirdi. Kaçan M.K. ise kısa sürede yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.