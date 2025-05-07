Konya 6. Sufi Sinema Festivali Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Teşrif-i Mevlana Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Sufi Sinema Festivali'nin Açılışı Yurt İçinden Ve Yurt Dışından Çok Sayıda Yapımcı, Yönetmen Ve Oyuncunun Katılımıyla Yapıldı. Açılışta Konuşan 6. Sufi Sinema Festivali Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil, Konya'nın Tüm Dünyadan İnsanları Bir Araya Getiren Bir Kutup Olduğunu Belirterek, "Duygularımızı Yüceltiyor, Ruhumuzu Yükseltiyor" Dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'yı Bir Film, Belgesel Ve Dizi Üretim Merkezi Haline Getirmek İçin Çalıştıklarını Belirterek, "Bu Yıl 6.'sını Düzenlediğimiz Sufi Sinema Festivalimizin Ana Mottosu, Mevlana Celaleddin Rûmî'nin; 'Aynada Gördüğün Suret Senin, Aynanın Değil' Sözüdür. İşte Bizler Buradan, Konya'dan Tüm İnsanlığa Bu Anlamı Sinema Diliyle Ulaştırmak İstiyoruz" Diye Konuştu. Konya Valisi İbrahim Akın, "Doğu İle Batı Arasında Kullanılan Bu Evrensel Diyaloglar, Her Yıl Olduğu Gibi Bu Yıl Da Bizleri Maddeden Manaya Taşıyor. Bu Festivali Seyirle Birlikte İz Bırakan Bir Tecrübeye Dönüştüren Herkese Can-ı Gönülden Teşekkür Ediyorum" İfadelerini Kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Teşrif-i Mevlana Etkinlikleri Kapsamında 6. Sufi Sinema Festivali Düzenleniyor

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta Düzenlenen Açılış Programında Konuşan 6. Sufi Sinema Festivali Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Ve TRT'nin Değerli Destekleriyle Düzenlenen Festivalin Hayırlı Olmasını Temenni Etti.

Kabil, Konya'nın Tüm Dünyadan İnsanları Bir Araya Getiren Bir Kutup Olduğunu, Hazreti Mevlana'nın Şehri Olduğunu Anımsatarak, "Dolayısıyla Biz Uçları Bir Araya Getiriyoruz, Böylesi Güzel Bir Faaliyetle Biz Şerefleniyoruz, Konya'mız Büyük Bir Renk Katıyor. Duygularımızı Yüceltiyor, Ruhumuzu Yükseltiyor" Değerlendirmesinde Bulundu.

"Birçok Farklı Kültürden Dostlarımızı Konya'da Ağırlamaktan Onur Duyuyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna'dan Amerika'ya, İngiltere'den İran'a, Özbekistan'dan İtalya'ya Kadar Birçok Farklı Kültürden Sanat İnsanını, Mevlana Şehri Konya'da Ağırlamaktan Büyük Onur Duyduklarını İfade Etti.

Konya'da Önemli Organizasyonlara Yeni Bir Halka Daha Eklendi

Şeb-i Arus Törenleri, Uluslararası Mistik Müzik Festivali Ve Kitap Fuarı Gibi Önemli Organizasyonlara Sufi Sinema Festivali Gibi Yeni Bir Halka Daha Eklendiğini Kaydeden Başkan Altay, "Bu Festivalle, Sadece Düşünsel Derinliği Yüksek Filmler Değil; Halk Sinemasından Çocuk Filmlerine, Belgesellerden Uluslararası Yapımlara Kadar Çok Geniş Bir Yelpazeyi Konyalı Ve Ülkemizdeki Sinemaseverlerle Buluşturuyoruz" Dedi.

"Festivalimiz, Bir Sinema Şenliği Olmanın Ötesinde, Sinema Alanında Bir Ar-Ge Merkezi Niteliği Kazanmış Oluyor"

Festival Kapsamında; Mevlana Kültür Merkezi'nde Tasavvuf İçerikli Sinema Filmleri, Depo No: 4'te Belgesel Film Gösterimleri, Kültürpark Açık Hava Sineması'nda Gişe Rekortmeni Yerli Yapımlar, Şehrin Farklı Noktalarındaki Salonlarda İse Çocuklar İçin Özel Animasyon Seçkileri İzleyicilerle Buluşacağını Paylaşan Başkan Altay Şöyle Devam Etti:

"Festivalde Sadece Filmleri Göstermekle Kalmıyoruz; Aynı Zamanda Tasavvuf Alanında Ve Düşünsel Sinema Ekseninde Film Üreten Yönetmenler, Yapımcılar, Eleştirmenler Ve Sinema İnsanlarını Söyleşiler, Paneller Ve Atölyelerle Bir Araya Getiriyoruz. Böylece Festivalimiz, Bir Sinema Şenliği Olmanın Ötesinde, Sinema Alanında Bir Ar-Ge Merkezi Niteliği De Kazanmış Oluyor. Bu Yıl Bir İlki Daha Gerçekleştiriyor; Sadece Gösterilen Filmleri Değil, Filmin Temelini Oluşturan Senaryoları Da Destekliyoruz. Festival Kapsamında, En İyi Senaryoya Destek Vererek Senarist Adaylarını Yazmaya Ve Üretmeye Teşvik Ediyoruz. Ayrıca Sinema Vizyonumuz Burada Bitmiyor. İlk Adımını Attığımız MESEL – Medeniyet Ve Sinema Akademisi Projesiyle, Genç Kardeşlerimizi Sinema Sektörüne Hazırlamak İçin Online Eğitimler Sunacağız."

"Tüm İnsanlığa Bu Anlamlı Sinema Diliyle Ulaşmak İstiyoruz"

Konya'yı Bir Film, Belgesel Ve Dizi Üretim Merkezi Haline Getirmek İçin Çalıştıklarını Dile Getiren Başkan Altay, "Şehrimizdeki Doğal Plato Alanlarını Belirleyerek, Ülkemizin Ve Dünyanın Yapımcılarına Tanıtarak, Kültür Ve Sinema Turizmine Yeni Bir İvme Kazandırmayı Hedefliyoruz. Bu Yıl 6.'sını Düzenlediğimiz Sufi Sinema Festivalimizin Ana Mottosu, Mevlana Celaleddin Rûmî'nin; 'Aynada Gördüğün Suret Senin, Aynanın Değil' Sözüdür. İşte Bizler Buradan, Konya'dan, Tüm İnsanlığa Bu Anlamlı Sinema Diliyle Ulaşmak İstiyoruz. Festivalimizin Hazırlanmasında Emeği Geçen Tüm Ekip Arkadaşlarımıza, Destek Veren Kültür Ve Turizm Bakanlığımıza, Sinema Genel Müdürlüğümüze, TRT'ye Ve Siz Değerli Sanatçılarımıza Gönülden Teşekkür Ediyorum" İfadelerini Kullandı.

"Her Yıl Olduğu Gibi Bu Yıl Da Bizleri Maddeden Manaya Taşıyor"

Konya Valisi İbrahim Akın Da Yaptığı Konuşmada, "Konya'da Sanat Konuşursa, O Ses Mevlana'nın Hikmetiyle, Yunus'un Diliyle, İrfan'ın Özüyle Yankılanır. Sufi Sinema Festivali İşte Tam Da Bu Yüzden Konya'mızın Köprü Tasavvuf Mirasını, Sinemanın Evrensel Diliyle Harmanlayarak Kültürümüzün Evrensel Mesajlarını Dünya Sahnesine Taşıyan Nadide Bir Birikimdir" Dedi.

"Doğu İle Batı Arasında Kullanılan Bu Evrensel Diyaloglar, Her Yıl Olduğu Gibi Bu Yıl Da Bizleri Maddeden Manaya Taşıyor" Diyen Vali Akın, "Bu Festivali Seyirle Birlikte İz Bırakan Bir Tecrübeye Dönüştüren Herkese Can-ı Gönülden Teşekkür Ediyor; Katkı Sunan Sanatçılarımıza, Akademisyenlerimize Ve Emek Veren Tüm Katılımcılarımıza Özellik De Emeği Geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza Şükranlarımı Sunuyorum" Açıklamalarını Yaptı.

Yurt İçinden Ve Yurt Dışından Sufi Sinema Paydaşları Konya'da Buluşuyor

Tasavvufun Evrensel Mesajlarını Sinema Yoluyla İnsanlığa Aktarmak Ve Sinemaya Manevi Bir Derinlik Kazandırmayı Hedefleyen 6. Sufi Sinema Festivali Kapsamında Yurt İçinden Ve Yurt Dışından Çok Sayıda Yapımcı, Yönetmen Ve Oyuncu Konya'nın Manevi İkliminde Bir Araya Gelecek.

Festival 11 Mayıs'a Kadar Sürecek

Tasavvuf İçerikli Sinema Filmleri, Belgeseller, Söyleşiler, Paneller, Atölyeler Ve Çeşitli Etkinliklerin Sanatseverlerle Buluşacağı 6. Sufi Sinema Festival; Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat, Mevlana Kültür Merkezi, Depo No: 4 Ve Kültürpark'ta 11 Mayıs'a Kadar Devam Edecek.