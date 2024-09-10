Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kolpaçino 3. Devre filmi ne zaman, nerede çekildi?

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KOLPAÇİNO 3. DEVRE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Özgür, Sabri'nin ihanetinden sonra karısı Cemile ile ayrılmıştır. Cemile çocuğunun velayetini almıştır. Bu sırada Özgür'ün babası Kudret, vefat eder. Özgür ise oturduğu villayı eskiden olduğu gibi filmcilere kiraya verir ve oradan gelen para ile geçinir.

Mertay ve Sabri, ülkeye geri dönmüş ve bir iş kurmuşlardır. Burada emlak ve inşaat işleri ile ilgilenirler.

Özgür, çocuğu ile görüşebilmek için mahkeme izni alır ve Ganyotçu ile birlikte eski eşi Cemile'nin yaşadığı eve gider.

Ses takıntısı olan, filozof ama genellikle deliliğin sınırlarında gezen "Başkan" lakabı ile bilinen mafya babasının adamlarından birinin telefonu Cemile'nin evinin önünde aralarında çıkan tartışma esnasında Özgür'ün telefonu ile karışır. Başkanın telefonunu arayan kişiler, Özgür ile konuşur. Özgür ise arayan kişileri filmci zannederek beklediği ödemeyi yapacaklarını düşünüp adamların söyledikleri yere gider. Adamlar Özgür'e bir zarf içinde para verir. Özgür, paraları incelediğinde yirmi adet bir milyon dolarlık banknot olduğunu görür. Aslında Başkana gitmesi gereken paralar Özgür'ün eline geçer.

KOLPAÇİNO 3. DEVRE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Aydemir Akbaş - Sabri

• Erkan Petekkaya - Başkan

• Şafak Sezer - Özgür

• Ali Çatalbaş - Tayfun

• Kubilay Penbeklioğlu - Mertay

• Ebubekir Öztürk - Ganyotçu Arif

• Serkan Şengül - Galerici Şahin

• Volkan Başaran - Volkan

• Tuğba Melis Türk - Cemile

• Osman Beyaz - Ağa

• Ferdi Kurtuldu - İmam

• Mustafa Mert Koç - Mert

• Çağrı Ergin - Başkanın adamı

• Ömer Kurt- Kamil

• Emine Sarıkaya - Mert'in Annesi

• Arif Burak Öncü - Burak

• Berdan Mardini - Kaçak Mahkûm

• Cebrail Okçu - Kokoreççi

• Kemal Erek - Başkanın adamı

• Irmak Sezer - Özgür'ün kızı

• Furkan Kızılay - Kuzen