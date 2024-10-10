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Köfteci Yusuf Sedat Peker kumpas olayı ne? Köfteci Yusuf'a kumpas mı kuruldu?

Köfteci Yusuf Sedat Peker kumpas olayı ne? Köfteci Yusuf'a kumpas mı kuruldu?
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayımlanan Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesiyle vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıkan Köfteci Yusuf gündemden düşmüyor. Peki, Köfteci Yusuf Sedat Peker kumpas olayı ne?

Vatandaşlara domuz eti yedirdiği bakanlık raporlarıyla ortaya çıkan Köfteci Yusuf'u ele geçirmek istediği gerekçesiyle davalık olan ve 19 sanık ile birlikte tutuksuz yargılanan firari suç örgütü lideri Sedat Peker ünlü köfteciye kumpas kurduğu iddialarına yanıt verdi. Peker "Ne Köfteci Yusuf'muş arkadaş, artık gerilmeye başladım. Biz onun sattığı kadar her Bayram kurban bağışlıyoruz. Bu adam 12 bin kişi çalıştırıyor. Devlet bu domuz etlerini yakalamış mı?" dedi.Köfteci Yusuf Sedat Peker kumpas olayı ne?

KÖFTECİ YUSUF SEDAT PEKER KUMPAS OLAYI NE?

Ünlü köfteciye çökmek istediği gerekçesiyle davalık olan ve 19 tutuksuz sanık ile birlikte yargılanan firari suç örgütü lideri Sedat Peker ve adamlarının Köfteci Yusuf hakkında "domuz eti" iddialarını ortaya attıkları öne sürülmüştü.

Çok sayıda kullanıcının dava süreciyle ilgili detaylar üzerinden gündeme getirdiği iddialara ilişkin gazeteci Erk Acarer'e konuşan Sedat Peker dikkat çeken ifadeler kullandı.

Peker "Her Köfteci Yusuf konuşulduğunda ismimin geçmesi eğlenceli geliyordu. Ne Köfteci Yusuf'muş arkadaş, artık gerilmeye başladım. Köfteci Yusuf bana sevgi duyduğu için bir kez aramıştı, görüştük. Çayını bile içmedim. Biz onun sattığı kadar her Bayram kurban bağışlıyoruz.

Ne zaman Köfteci Yusuf gündeme gelirse ben de TT oluyorum. Bu ne saçma iştir. Bu adam 12 bin kişi çalıştırıyor. Devlet bu domuz etlerini yakalamış mı?" dedi.

Öte yandan aralarında Sedat Peker'in de bulunduğu toplam 19 sanığın yargılandığı "Köfteci Yusuf" davasının bir sonraki duruşması ise temmuz ayına ertelendi. Peker hakkında yakalama ve kırmızı bülten kararlarının devamına karar verildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Afyonkarahisar'da Mehmet S'ye ait, 2017 yılında satışa çıkarılan et entegre tesisinin, aracılar vasıtasıyla Bursa merkezli restoran zinciri "Köfteci Yusuf"un sahibi Yusuf Akkaş'a 20 milyon liraya satılması için görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. Akkaş'ın, satış sürecinin uzaması nedeniyle tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Suç örgütü kurdukları iddia edilen ve 6 Temmuz 2020'de gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklanmış, dava sürecinde tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sanıkların Sedat Peker ile bağlantılı oldukları iddia edilmişti. Davada dosyası ayrılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede, Peker'in "suç işleme amacıyla örgüt kurma, varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" suçundan yargılanması istenmişti.

Davanın sanıklarından Erhan K'nin telefonunda yapılan incelemede Peker'le yaptığı telefon görüşmesinin kaydına ulaşıldığı aktarılan iddianamede, görüşmenin deşifresine yer verilmişti. Görüşmelere göre Sedat Peker'in sanıklar Erhan K. ve Ahmet A'ya müşteki Yusuf Akkaş'a yönelik nitelikli yağma eylemine ilişkin talimat verdiği ileri sürülen iddianamede, sanıklardan Mehmet S'nin telefonunda ise Akkaş'ın iş yerinde çıkarılmış kavgaların görüntülerine rastlandığı belirtilmişti. Yargılama Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ederken mahkeme heyeti dosyanın, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan dosya ile birleştirilmesine karar vermişti. İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince bu konuda muvafakat verilmemesinin ardından iki mahkeme arasında oluşan birleştirme uyuşmazlığının giderilmesi ve yargılama yerinin belirlenmesi istemiyle dosyalar Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderilmişti. Daire, Bursa'daki davanın, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinin davası ile birleştirilmesine yer olmadığına, birleştirme kararının kaldırılmasına ve davaların her mahkemenin kendi dosyaları üzerinden yürütülmesine karar vermişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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