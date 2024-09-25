Kocaeli su kesintisi! 25-26 Eylül Gebze, Gölcük, İzmit su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Kocaeli su kesintisi olan yerler yayınlandı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) 2v Eylül günü Kocaeli'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSU 26 Eylül Kocaeli su kesintisi saatleri...

KOCAELİ SU KESİNTİSİ 26 EYLÜL

Güncel Kocaeli su kesintileri için KOCAELİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında İSU su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Halıdere Yalı Mah. / GÖLCÜK SU KESİNTİSİ

25/09/2024 14:21:55 ile 25/09/2024 18:30:00 tarihleri arasında ABONE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Körfez Mah. / GÖLCÜK SU KESİNTİSİ

25/09/2024 14:21:55 ile 25/09/2024 18:30:00 tarihleri arasında ABONE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Topçular Mah. / GÖLCÜK SU KESİNTİSİ

25/09/2024 16:13:36 ile 25/09/2024 18:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.