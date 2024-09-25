Üye Girişi
Haberler

Kocaeli su kesintisi! 25-26 Eylül Gebze, Gölcük, İzmit su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Kocaeli su kesintisi! 25-26 Eylül Gebze, Gölcük, İzmit su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli İSU Gebze, Gölcük, İzmit su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) 26 Eylül günü Kocaeli'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kocaeli'nin bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Eylül Kocaeli su kesintisi saatleri...

Kocaeli su kesintisi olan yerler yayınlandı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) 2v Eylül günü Kocaeli'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSU 26 Eylül Kocaeli su kesintisi saatleri...

KOCAELİ SU KESİNTİSİ 26 EYLÜL

Güncel Kocaeli su kesintileri için KOCAELİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında İSU su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Halıdere Yalı Mah. / GÖLCÜK SU KESİNTİSİ

25/09/2024 14:21:55 ile 25/09/2024 18:30:00 tarihleri arasında ABONE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Körfez Mah. / GÖLCÜK SU KESİNTİSİ

25/09/2024 14:21:55 ile 25/09/2024 18:30:00 tarihleri arasında ABONE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Topçular Mah. / GÖLCÜK SU KESİNTİSİ

25/09/2024 16:13:36 ile 25/09/2024 18:30:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Soğuk Haber Kocaeli Kocaeli Gölcük Gölcük Gündem Gebze Eylül Yaşam

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar
Canına kıyan fenomen Kübra Aykut'un avukat sevgilisi sessizliğini bozdu

Canına kıyan fenomenin avukat sevgilisi sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
THY ucuz bilet kampanyası nedir, şartları ne? Çarşamba hangi diziler var? 25 Eylül Çarşamba TV'de bu akşamki diziler 25-26 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Varane futbolu bıraktı mı? Raphael Varane neden futbolu bıraktı? 25-26 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? PAOK 7 numara kim? Konstantelias kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Eylül İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ajax Beşiktaş maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var? Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Seyhan, Ceyhan, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Eylül Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });