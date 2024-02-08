Kobra Murat adını kullanan Murat Divandiler, İstanbul Balat'ta yaşıyor ve asıl mesleği ise terziliktir. Romanların Prensi diye anılan Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlenmiştir. Kendisinin 'Roman Show' adlı bir albümü bulunur ve ' Kobra Murat Kalite' ve 'Antalya Gaydası' parçaları oldukça ünlüdür. Kobra Murat kimdir? Kobra Murat nereli, kaç yaşında?

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat adını kullanan Murat Divandiler, İstanbul Balat'ta yaşıyor ve asıl mesleği ise terziliktir. Romanların Prensi diye anılan Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlenmiştir ve evli ve 3 çocuk babasıdır. Oğulları Doğuş ve Yiğithan'dan sonra, mutlaka bir kız çocuk sahibi olmak istediler. Altı yıl sonra dilekleri yerine geldi, 30 Temmuz 2007'de Sergül dünyaya geldi. Gerek sosyal medyada gerek TV ekranlarında sergilediği şovlarla popüler bir hal alan Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü bulunuyor. Kobra Murat Kalite ve Antalya Gaydası parçaları oldukça ünlüdür.

KOBRA MURAT MASAK'IN İNCELEMESİNE Mİ ALINDI?

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Kobra Murat, o kadar altınını olmadığını belirterek "18 kilo altınım var demedim, bu zamana kadar aldıklarım o kadardır dedim" ifadelerini kullandı. Açıklamalarından dolayı MASAK'tan evine kağıt geldiğini söyleyen şarkıcı, "'Sizi araştırmaya aldık' dediler, elim ayağım titredi.