Kızılcık Şerbeti'nin yeni Apo'su çekimlere başladı mı? Ahmet Mümtaz Taylan'dan ilk set karesi geldi!

Kızılcık Şerbeti, yayın hayatına başladığı günden bu yana yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Her hafta yeni bölümü iple çekilen Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğren rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrıldı. Dizide Abdullah karakterini canlandırmak üzere kimin geleceği konuşulurken, işaretler Ahmet Mümtaz Taylan'ı gösterdi. Ahmet Mümtaz Taylan çekimlere başladı mı? İşte setten ilk kare...

SETTAR TANRIÖĞEN DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdikten sonra 26 Ocak Cuma gününden beri Ataşehir'deki Acıbadem Hastanesi'nde tedavi görüyor. Normalde geçtiğimiz hafta cuma günü taburcu olması bekleniyordu ancak 61 yaşındaki oyuncunun iyileşme süreci beklenenden daha yavaş ilerliyor. Bu nedenle, bir süre daha hastanede kalması gerekecek. Oyuncunun tedavisinin devam edeceği aktarılırken, Show TV'den bir açıklama geldi. Bu açıklamaya göre Settar Tanrıöğen diziden ayrıldı. Milyonlarca diziseverin aklındaki soru ise Abdullah karakterini dizide kimin canlandıracağı. Show TV'nin aktardığı bilgiye göre, Settar Tanrıöğen'in rolünü, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacak.

Show TV tarafından yapılan açıklamada ise şu cümleler kullanıldı;

Yapımını Gold Film'in üstlendiği, Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir.

Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen'e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır...

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?



Ahmet Mümtaz Taylan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak tanınan bir sanatçıdır. 12 Haziran 1965 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Türk tiyatrosunda önemli bir yere sahip olan Taylan, birçok tiyatro oyununda başarılı performanslar sergilemiştir. Sinema ve dizi projelerinde de yer alarak geniş kitleler tarafından tanınmıştır. "Vizontele", "Eyyvah Eyvah", "Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi" gibi önemli yapımlarda rol almıştır. Ahmet Mümtaz Taylan, hem komedi hem de dramatik rollerde başarılı performanslar sergileyen bir oyuncudur. Karakterlerine getirdiği derinlik ve doğallıkla dikkat çeker. Türk sinema ve dizi dünyasında önemli bir yere sahip olan Ahmet Mümtaz Taylan, Türk sanat camiasının sevilen isimlerindendir.

Bu hafta yayınlanacak olan Kızılcık Şerbeti 53. bölümde yer alacak Ahmet Mümtaz Taylan'dan ilk set fotoğrafı geldi.

İşte o poz...