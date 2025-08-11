Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu için geri sayım resmen başladı. 3. sezon finaliyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan dizi, 4. sezon için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin tutkunları "Kızılcık Şerbeti 2025 yeni sezon ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını merak ederken, yeni sezon yayın tarihiyle ilgili gelişmeler de netleşmeye başladı. Kızılcık Şerbeti ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı, uzun süredir dizinin sıkı takipçileri tarafından merakla bekleniyordu. Show TV'nin yayın takviminin netleşmesiyle birlikte bu soru da yanıtını buldu. Reyting rekorları kıran ve her bölümüyle gündem yaratan dizi, 4. sezonuna 12 Eylül 2025 Cuma akşamı başlayacak. Sezon finalinde bıraktığı yüksek tempolu hikâyesi ve çarpıcı gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapım, yeni sezonda da sürprizlerle dolu bölümleriyle geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni oyuncuların katılması ve hikâyedeki gelişmelerle birlikte 4. sezonun yine çok konuşulması bekleniyor.

Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 4. sezon hazırlıkları, Ağustos ayı itibarıyla başladı. Dizi setinde yoğun ve tempolu bir atmosfer hakimken, başrol oyuncularından teknik ekibe kadar tüm kadro, yeni sezon için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği yeni sezon fragmanının ise Eylül ayının ilk haftasında yayınlanması öngörülüyor. Önceki sezonlarda yaşanan dramatik olaylar, ilişkilerdeki kırılmalar ve final bölümündeki beklenmedik gelişmeler, yeni sezona dair beklentileri oldukça yükseltti. 4. sezonda bazı karakterlerin hikâyeye veda edeceği, yeni oyuncuların diziye dahil olacağı ve özellikle aileler arasında süregelen gerilimin daha da derinleşeceği konuşuluyor. Bu gelişmelerle birlikte, dizinin yeni sezonunun yine gündem yaratması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Işıl'ın şansı bu kez yanında olmuş, Koray'la yaptığı konuşmalar Nursema tarafından fark edilmemiştir. Ancak bu durum Işıl'ı rahatlatmak yerine, sürekli tetikte olmasına neden olur. Yaşananların açığa çıkmaması için acil bir şekilde para bulan Işıl, Koray'ın sessiz kalmasını sağlamaya çalışır. Öte yandan, Sönmez ve Kıvılcım'ın Ömer'in evine taşınması, birçok sorunu ortadan kaldırmış ve evde yeni bir düzen kurulmuştur. Bu düzen hem aile bireyleri hem de ev halkı tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak Ünal Ailesi cephesinde işler daha karışıktır. Abdullah'ın Nilay'a ev alması, evdeki dengeleri sarsmış ve özellikle Doğa ile Fatih arasında ciddi bir krize neden olmuştur. Doğa'nın bitmek bilmeyen serzenişlerinden bunalan Fatih, istemeyerek de olsa babasıyla yüzleşir, fakat umduğu desteği alamaz. Diğer yandan, Nursema ile ayrı evlerde yaşamak Firaz'ı iyice yıpratmıştır. Artık sabrının sonuna gelen Firaz, bu durumu net bir şekilde Nursema'ya ifade eder: "Ya bu ilişkiye sahip çık, ya da tamamen bittiğini kabul et." Nursema'nın barışmak için gösterdiği çaba ilk etapta karşılık bulmasa da, sonunda Firaz onun sevgisine kayıtsız kalamaz. Tüm bu gelişmelerin ortasında, Işıl ile Koray'ın annelerinin ölümü hakkında yaptığı konuşmaları duyan Mustafa'nın harekete geçmesi, olayların seyrini tamamen değiştirir. Mustafa'nın bu konuda atacağı adım, herkesin hayatını etkileyecek ve geri dönüşü olmayan bir süreci başlatacaktır.