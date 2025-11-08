Haberler

Kızılcık Şerbeti Işıl ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu?

Güncelleme:
Show TV'nin büyük ilgi gören yapımı Kızılcık Şerbeti, 112. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu bölümün hemen ardından yayınlanan 113. bölüm tanıtımı ise izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Özellikle dizinin karakterlerinden Işıl'ın akıbeti hakkında spekülasyonlar başladı; hayranlar, Işıl'ın dizideki hikayesinin sonlanıp sonlanmayacağını ve dolayısıyla projeden ayrılıp ayrılmayacağını hararetle sorgulamaya başladı.

Show TV ekranlarının popüler dizisi Kızılcık Şerbeti, 112. kısmıyla seyircisiyle buluştu. Yeni bölümün hemen ardından yayımlanan 113. bölüm ön izlemesi, geniş kitlelerde büyük bir heyecan yarattı. Dizinin önemli figürlerinden Işıl'ın geleceği ile ilgili dedikodular hız kazandı; izleyiciler, Işıl karakterinin dizideki macerasının sona erip ermeyeceğini ve oyuncunun kadrodan ayrılma ihtimalini yoğun bir şekilde tartışmaya açtı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Işıl ve Leo'nun öpüşmesini gören Nilay'ın konuşmasını engelleme işi Işıl'a düşer. Onu Mustafa üzerinden korkutup manipüle ederek zaman kazanmaya çalışır. Dergi çekiminde kocasının yanında olan Doğa, ilişkilerinin düzeleceğine dair bir kez daha umutlanacaktır. Nursema eve akşam yemeğine davet ettiği arkadaşının kocasının eski sevgilisi olduğunu bilmese de diğerleri bu işten dolayı çok gerilirler. Asude devreye girme vakti geldiğine kanaat getirerek harekete geçer. Ancak Demet'in hiç de kolay lokma olmadığını kısa sürede anlar. Ömer'in cezaevi günleri devam etmektedir. Kendisinin buraya düşmesine sebep olan karısını affedemez ve onunla görüşmeyi reddeder. Bu arada Kıvılcım, Asil'in de yardımıyla kazanın sorumlusunu ortaya çıkarmaya çalışacaktır. Nilay dayanamayıp gördüklerini, duyduklarını Mustafa'ya anlatır. Bunun üzerine Mustafa, herşeyden haberi olan Asil'in karşısına dikilir...

KIZILCIK ŞERBETİ IŞIL ÖLÜYOR MU?

Yeni fragmanda Mustafa ve Işıl teknede kavga ediyor. Işıl'ın akibeti merak ediliyor. Yeni bölümde Işıl'ın durumu belli olacak.

