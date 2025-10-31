Haberler

Kızılcık Şerbeti Hikmet kimdir?

Güncelleme:
Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Gold Film'in, yapımını ise Faruk Turgut'un üstlendiği "Kızılcık Şerbeti" dizisinin kadrosuna deneyimli oyuncu Macit Koper dahil oldu. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı başarılı yapım, dikkat çekici oyuncu kadrosuna bir usta ismi daha ekleyerek izleyicilerini heyecanlandırdı.

Fenomen haline gelen dizide Macit Koper, Hikmet karakterine hayat verecek. Peki, "Kızılcık Şerbeti"nin yeni karakteri Hikmet kimdir? Bu karakterin hikâyeye nasıl bir yön vereceği ve diğer karakterlerle nasıl bir ilişki kuracağı şimdiden merak konusu oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE USTA OYUNCU MACİT KOPER KATILDI

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Kızılcık Şerbeti", her hafta izleyicisini yeni gelişmelerle şaşırtmaya devam ediyor. Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını ise Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen diziye bu kez usta oyuncu Macit Koper dahil oldu.

HİKMET KARAKTERİ İLE HİKÂYEYE YENİ BİR SOLUK

Macit Koper, dizide Ömer'in hapishanede tanışacağı Hikmet karakterine hayat verecek. Hikmet, Ömer'in karıştığı ölümlü bir trafik kazası sonrası tutuklanmasının ardından onun koğuş arkadaşı ve en büyük destekçisi olacak. Bu karakter, Ömer'in yaşadığı zorlu süreçte hem rehberi hem de sığınağı haline gelecek.

DUYGUSAL VE DERİN SAHNELER İZLEYİCİYİ BEKLİYOR

Yeni bölümde Ömer ve Hikmet'in samimi ve derin sohbetleri ön plana çıkacak. Bu sahneler, izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü anlar yaşatacak. Hikmet'in geçmişe dair bilgelik dolu sözleri ve Ömer'le kurduğu bağ, dizinin dramatik yönünü daha da güçlendirecek.

DİZİNİN EKİBİ VE YAYIN BİLGİSİ

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli oturuyor. "Kızılcık Şerbeti", bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

MACİT KOPER KİMDİR?

1944 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Macit Koper tiyatro ile ilgilenmeye lise yıllarında başladı. LCC Tiyatro Okulu'nda eğitim aldı. Uzun yıllar Dostlar Tiyatro'sunda oyuncu, yazar, dramaturg ve yönetmen olarak çalıştı. Ardından İstanbul Şehir Tiyatrolarında yazar ve yönetmen olarak görev aldı. Koper tiyatro dışında sinemada da oyuncu ve senarist olarak çalıştı. Senaristliğe 1983'te Seni Seviyorum adlı film ile Atıf Yılmaz'ın teşvikiyle başladı. 1987'de yazdığı Rumuz Goncagül'den itibaren ağırlıklı olarak yönetmen İrfan Tözüm ve Ömer Kavur ile çalıştı. Aaahh Belinde ve Melodram gibi kült filmlerde yer aldı. Anayurt Oteli filmindeki Zebercet rolündeki başarısıyla büyük beğeni topladı. Tiyatro ve sinemada sayısız film ve oyuna imza atan usta oyuncu, televizyonda ise Ağır Roman, Muhteşem Yüzyıl, Hatırla Gönül, Poyraz Karayel, Ramo gibi yapımlarda yer aldı. Koper FOX ekranında yayınlanan Elkızı dizisiyle kariyerine devam etmektedir.

Osman DEMİR
