Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
Suriye'ye ilk resmi davet Suudi Arabistan'dan
Suriye'ye ilk resmi davet sürpriz bir ülkeden
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı

Kızılcık Şerbeti Görkem ölüyor mu? Görkem Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?

Kızılcık Şerbeti Görkem ölüyor mu? Görkem Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Kızılcık Şerbeti Görkem ölüyor mu ve Görkem Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor mu soruları gündeme geliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinde son bölüm neler oldu? Kızılcık Şerbeti Görkem ölüyor mu?

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümündeki yangın sahnesi, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kızılcık Şerbeti dizisinde 4 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı sahne, izleyicileri "Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ölüyor mu?" sorusunun cevabını aramaya yöneltti. Görkem Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ GÖRKEM ÖLÜYOR MU?

İlk ölüm haberinin, Görkem'in babası Resul karakterine hayat veren Murat Ercanlı'dan geleceği tahmin ediliyor. Bu durum, Görkem'in kendi acısına da sebep olacağı anlamına geliyor. Birsen Altuntaş, sosyal medya paylaşımında "Görkem'in kötülük ateşi hem kendini hem babasını yakacak. Kötülük eninde sonunda sahibine döner," ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti Görkem ölüyor mu? Görkem Kızılcık şerbetinden ayrılıyor mu?

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar, 22 Nisan 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Türk dizi oyuncusudur.

Filmografisi

  • 2015 Tatlı Küçük Yalancılar Müge Star TV
  • 2016 Oyunbozan Zeynep Show TV
  • 2017 Lise Devriyesi Meltem TRT 1
  • 2017-2018 Meryem Naz Sargun Kanal D
  • 2019 Sevgili Geçmiş Azra Yılmaz Star TV
  • 2020-2021 Kefaret Meltem Serez FOX

Kızılcık Şerbeti Görkem ölüyor mu? Görkem Kızılcık şerbetinden ayrılıyor mu?

  • 2022 Baba Cansu Erim Show TV
  • 2023 Kısmet Melike Dağveren FOX
  • O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Kendisi TV8
  • 2024-günümüz Kızılcık Şerbeti Görkem Show TV
  • İnternet dizi ve filmleri
  • 2021 Seyyar Çiğdem puhutv
  • 2022 Hayaller ve Hayatlar Mehveş beIN CONNECT
  • 2023 Bursa Bülbülü Arzu Disney+

Sinema

  • 2019 Hababam Sınıfı Yeniden Didem

Kızılcık Şerbeti Görkem ölüyor mu? Görkem Kızılcık şerbetinden ayrılıyor mu?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE 4 ÖLÜ KİM?

Diğer üç ölümden birinin Sönmez Hanım, bir diğerinin Nilay'ın annesi Sevtap olacağı yönünde tahminler bulunuyor. Son kaybın ise Metehan'ın annesi Leman olabileceği iddia ediliyor. Gerçeklerin ortaya çıkacağı yeni bölüm, 10 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
img

Suriye'ye ilk resmi davet sürpriz bir ülkeden
img

Sıfır araçta fiyat farkı 450 bin lirayı buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay: Kocam annesine...
Herkes 2025'i, Sorgun 2026'yı kutladı
Onlar şimdiden 2026'yı kutluyor! Nedeni de bir hayli acayip
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı

Son Dakika Haberleri

Bologna Verona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Verona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gassal devamı gelecek mi, yeni sezon çekimleri başladı mı? Ipswich Town Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ipswich Town Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 31 Aralık Salı İstanbul'da okullar neden 16.00'da kapanıyor? Yarın öğleden sonra resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü? Aston Villa Brighton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Putin Anadolu Efes'e neden kayyum atadı? MasterChef FİNALE kim kaldı? 30 Aralık Pazartesitesi? MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı kim? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! MasterChef puan durumu ne? 30 Aralık Pazartesi, Kerem, Beyza puanları kaç? YILBAŞI İstanbul ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs AKBİL bedava mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.