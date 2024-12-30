Kızılcık Şerbeti Görkem ölüyor mu? Görkem Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümündeki yangın sahnesi, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kızılcık Şerbeti dizisinde 4 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı sahne, izleyicileri "Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ölüyor mu?" sorusunun cevabını aramaya yöneltti. Görkem Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ GÖRKEM ÖLÜYOR MU?

İlk ölüm haberinin, Görkem'in babası Resul karakterine hayat veren Murat Ercanlı'dan geleceği tahmin ediliyor. Bu durum, Görkem'in kendi acısına da sebep olacağı anlamına geliyor. Birsen Altuntaş, sosyal medya paylaşımında "Görkem'in kötülük ateşi hem kendini hem babasını yakacak. Kötülük eninde sonunda sahibine döner," ifadelerini kullandı.

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar, 22 Nisan 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Türk dizi oyuncusudur.

Filmografisi

2015 Tatlı Küçük Yalancılar Müge Star TV

2016 Oyunbozan Zeynep Show TV

2017 Lise Devriyesi Meltem TRT 1

2017-2018 Meryem Naz Sargun Kanal D

2019 Sevgili Geçmiş Azra Yılmaz Star TV

2020-2021 Kefaret Meltem Serez FOX

2022 Baba Cansu Erim Show TV

2023 Kısmet Melike Dağveren FOX

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Kendisi TV8

2024-günümüz Kızılcık Şerbeti Görkem Show TV

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2021 Seyyar Çiğdem puhutv

2022 Hayaller ve Hayatlar Mehveş beIN CONNECT

2023 Bursa Bülbülü Arzu Disney+

Sinema

2019 Hababam Sınıfı Yeniden Didem

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDE 4 ÖLÜ KİM?

Diğer üç ölümden birinin Sönmez Hanım, bir diğerinin Nilay'ın annesi Sevtap olacağı yönünde tahminler bulunuyor. Son kaybın ise Metehan'ın annesi Leman olabileceği iddia ediliyor. Gerçeklerin ortaya çıkacağı yeni bölüm, 10 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.