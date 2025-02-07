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Kızılcık Şerbeti fizyoterapist kim? Fatih'in fizyoterapisti Meltem kim?

Kızılcık Şerbeti fizyoterapist kim? Fatih'in fizyoterapisti Meltem kim?
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Show Tv'nin başarılı yapımı Kızılcık Şerbeti 88. bölüm fragmanı yoğun ilgiyle izleniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti fizyoterapist kim? Fatih'in fizyoterapisti Meltem kim?

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti fizyoterapist kim? Fatih'in fizyoterapisti Duygu kim?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Nursema'nın evlendirileceği haberi Ünal ailesine bomba gibi düşerken İlhami ve babasının istemeye gelecek olmaları yeni bölümde yaşanacakların sinyallerini veriyor. Abdullah ve Işıl'ın iş gezisi sebebiyle birlikte Kapadokya'ya gitmesi kafaları karıştırırken bu durum Pembe'yi de kuşkulandırıyor. Ömer ve Kıvılcım'ın mutlulukları ekrana yansırken Firaz'ın istemeyi basıp "Durun" demesi yeni bölüme olan merakı artırıyor.

Kızılcık Şerbeti fizyoterapist kim? Fatih'in fizyoterapisti Meltem kim?

KIZILCIK ŞERBETİ FİZYOTERAPİST KİM?

Kızılcık Şerbeti dizisinde fizyoterapist Meltem karakteri ile izleyicinin karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti fizyoterapist kim? Fatih'in fizyoterapisti Meltem kim?

Detaylar geliyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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