Kızılcık Şerbeti fizyoterapist kim? Fatih'in fizyoterapisti Meltem kim?

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti fizyoterapist kim? Fatih'in fizyoterapisti Duygu kim?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Nursema'nın evlendirileceği haberi Ünal ailesine bomba gibi düşerken İlhami ve babasının istemeye gelecek olmaları yeni bölümde yaşanacakların sinyallerini veriyor. Abdullah ve Işıl'ın iş gezisi sebebiyle birlikte Kapadokya'ya gitmesi kafaları karıştırırken bu durum Pembe'yi de kuşkulandırıyor. Ömer ve Kıvılcım'ın mutlulukları ekrana yansırken Firaz'ın istemeyi basıp "Durun" demesi yeni bölüme olan merakı artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ FİZYOTERAPİST KİM?

Kızılcık Şerbeti dizisinde fizyoterapist Meltem karakteri ile izleyicinin karşısına çıktı.

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