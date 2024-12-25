Kızılcık Şerbeti Fatih öldü mü, Fatih diziden ayrılıyor mu?
Show TV'nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 82. bölüme dair yayınlanan fragmanlar izleyiciyi şoke etti. Yangın sahneleri sonrası Kızılcık Şerbeti Doğa öldü mü, Doğa diziden ayrılıyor mu, merak edildi.
Kızılcık Şerbeti'nin bu hafta yayınlanacak 82. bölümünde Görkem'in kendi ailesinin bile içerisinde olduğu mekanı yaktığı sahne gündem oldu. Ardından gelen diğer iki fragmanda da 4 kişinin öldüğü sahne şoke etti. Peki, Kızılcık Şerbeti Doğa öldü mü, Doğa diziden ayrılıyor mu?
KIZILCIK ŞERBETİ FATİH ÖLDÜ MÜ?
Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölüm fragmanında Sönmez ve Nilay'ın yerde yattığı ve herkesin dumanlar içinde kaldığı sahne dikkat çekti. Yanan mekanda 4 kişinin ölecek olmasının öğrenilmesiyle beraber gündemde yer alan iddialara göre, Sönmez karakterinin ve diziden ayrılacağı öğrenilen Görkem'in ailesinin öleceği belirtildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Görkem karakteriyle güç katan Özge Özacar ekibe veda ediyor.
Entrika üzerine entrikaya imza atan Görkem'in gelişi gibi gidişi de olaylı olacak. Dizide korkutucu büyük bir felaket yaşanacak ve seyirci yine nefeslerini tutup olacakları izleyecek.
Aileleri bir araya getiren yılbaşı yemeğinde yaşanan büyük yangından görüntülerin ekrana geldiği tanıtıma sağlık görevlisinin "4 ölü, 4 ağır, 9 yaralı" şeklindeki açıklaması damga vuruyor.
'Görkem'in çıkardığı yangında ölen 4 kişinin kim olacağı ise merak ediliyor.
KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN KİM AYRILIYOR?
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 82. bölüm 2. fragmanında yeni yıl yemeği esnasında olan patlama? sonrası birkaç kişinin cansız bedeninin ekipler tarafından alındığı gösterildi.
Seyirciler ise son sahne sonrası "Final mi yapıyor, final sahnesi gibi olmuş" gibi yorumlarda bulundu.
Henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı.
KIZILCIK ŞERBETİ FATİH KİMDİR?
Fatih, Abdullah'ın en küçük oğlu ve babasının en kıymetlisidir. Saygılı, efendi bir kişiliktir. Abisi Mustafa'nın aksine iş konularında daha aktif ve akıllıdır. Doğa'ya aşık olup evlendiğinde, babasının onayını almak onun için önemlidir.
Doğukan Güngör kimdir?
1 Temmuz 1996 yılında Ankara'da doğdu. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okurken, okulun tiyatro kulübünde oyunculuğa başladı. Harika Uygur'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak "Meryem" dizisinde profesyonel oyunculuğa adım attı. Sonrasında Zümrüdüanka dizisinde Hamit karakterine hayat verdi. Dilber Ay Küçük Dev Kadın ve Her Şeye Rağmen filmlerinde rol aldı. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti Dizisinde Fatih karakterine hayat vermektedir.
Doğukan Güngör'ün oynadığı filmler
2021 Her Şeye Rağmen – Erdal Murat Aktaş
2021 Dilber Ay Küçük Dev Kadın – Hakan Kavaç
Doğukan Güngör'ün oynadığı diziler
2022-2023 Kızılcık Şerbeti – Fatih Ünal
2020 Zümrüdüanka- Hamit
2018 Meryem
Doğukan Güngör'ün oynadığı oyunlar
Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti, Hiç Kimsenin Öyküsü