Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 50. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 56 Ocak Show TV Kızılcık Şerbeti 50. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 49. Bölümünde; Mustafa'nın suçlamaları karşısında sinirlenen Nilay, çocuğunu alarak evi terk eder. Nursema'ya gelir ancak Nursema haberi annesinden almıştır, kapıyı açmaz. Nilay'a, Sönmez yardım eder ve onu eve alır. Nilay tüm gerçekleri Sönmez'e anlatır. Bu arada Mustafa da kendi ailesine boşanmak istemesinin detaylarını söyler.Kıvılcım ve Rüzgar, bu sefer de okumak istemeyen bir kız için kolları sıvarlar.Çimen ve Gökhan'ın ilişkisi ilerlemekte, ancak Gökhan evli olduğu gerçeğini saklamaktadır.Dernekte çalışan bir kızın Ertuğrul hakkında söyledikleri Kıvılcım'ın kafasını karıştırır.Fatih, ilişkilerine devam etme ya da bitirme konusunda bir karar vermesi için Doğa'yı zorlar.Yeni girdiği işler Umut'un başına bela açar.Abdullah ayaklanır ayaklanmaz Alev ile buluşur ve boşanmasının biraz süre alacağını söyler. Alev bu sıkıntılı döneme daha fazla katlanmak istemez.Alev konuyu kökünden çözmek için Pembe'ye gider.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman