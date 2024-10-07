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Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 7 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 21. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle?

Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 7 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 21. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle?
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Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 7 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 21. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 21. bölümü canlı olarak yayınlanıyor. Dizi severler, yeni bölümde neler olduğunu merakla bekliyor. Canlı yayını kaçırmamak için ekran başına geçmeye davetlisiniz!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meryem bıçaklanmanın ertesinde bilincini yitirirken Alkanlı ailesi de Beste'nin şaibeli ölümüyle sarsılır. Meryem'i kurtaracak kanıt kaybolmuş, Levent Beste'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Vahid yüzünden çizgisini sertleştirmiştir. Artık Vahid'le ve temsil ettiği karanlıkla açıktan savaşan tahammülsüz biridir.

Kayıplara karışan Cüneyd ise kimliğini tamamen yitirmiş, adını Levent Alkanlı sanmaktadır. Bu hali onu eski dünyasından tanıyan tek kişi olan ve ailesinin başına gelen her şey için Meryem ve Zeynep'in gelişini suçlayan Mira ile karşılaştırır. Vahid'den kurtulmak için Müyesser'le bir gebelik oyununa girişen Zeynep ise bir yandan yakalanmamak için uğraşırken bir yandan da dur durak bilmeden Cüneyd'i aramaktadır.

Öte yandan Vahid kirli işlerini tuttuğu gizli dostlarından bile gizlediği büyük bir hedefin peşine düşmüştür. Bu sırrı, onu adım adım Cüneyd ve hamisi Lokman'a yaklaştırmaktadır. Sadi Hüdayi ise Vahid'e boyun eğmek zorunda kalsa da Cüneyd'den umudunu kesmemiş, cesurca bir oyunun içine girmiştir. Nihayetinde Meryem'in durumu Mira'yı hayatının en büyük gerçeği ile yüzleştirirken Zeynep de Cüneyd ile ilgili korkunç gerçeği öğrenecektir. Böylece geçtiğimiz sekiz ay boyunca yaşanan tüm bu olaylar, herkesin bugününe de ışık tutacaktır.

Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 7 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 21. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle?

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahid'in gelişi herkesin hayatını alt üst etmiştir. Sert kuralları ve uygulamalarıyla herkesi sindiren, gücü tarikatın dışına taşarak ortalığı karıştırmaya başlayan Vahid'in karşısında, kalemini gericilikle mücadele için kullanmaya başlayan Levent'in pes etmeye hiç niyeti yoktur. Ancak Vahid'i Zeynep'le tehdit ettiği Meryem'i onun tehdidinden kurtarmak için ihtiyaç duyulan kanıta ulaşmanın yolu, başta Sadi olmak üzere herkesin güç birliği yapmasından geçmektedir.

Bu sırada herkesin ihtiyaç duyduğu Cüneyd ise gerçeklikle bağını koparmak üzere bir haldeyken kayıplara karışmıştır. Bütün umutlar yitirilmeden önce, Cüneyd'in kendine gelip Zeynep için savaşması gerekir. Ancak bu kez en büyük düşmanı dışarıda değil, zihninin içindedir.Zeynep ise makus kaderiyle karşı karşıya kalırken Levent'in tüm zafer çabaları Beste ve Meryem'e doğru hızla yaklaşan bir felaket ile sınanacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV portallarından izleyebilirsiniz.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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