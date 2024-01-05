Kızılcık Şerbeti bu hafta neden yok, yeni bölüm niye yok? Kızılcık Şerbeti bu gece var mı, yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti bu hafta neden yok? Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı yok mu, neden yok merak ediliyordu. Peki, Kızılcık Şerbeti bu hafta neden yok? Bu hafta birçok dizi ekranlara gelmedi. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA NEDEN YOK?

Bu akşam Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı haftası olması nedeniyle Kızılcık Şerbeti dizisi araya girdi. Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 12 Ocak Cuma günü ekranlara gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Abdullah'ın olaysız ayrılma çabaları ters tepecek, Pembe Alev'e daha da bilenecektir. Alev ve çevresindeki herkesi kendi ailesinden uzak tutmaya ant içmiştir. Bu konuda en büyük yardımcısı Nilay olacaktır. Ömer, Kıvılcım'a ondan neden ayrıldığını itiraf eder. Ancak bu itiraf Kıvılcım tarafından kabul görmez. Onun yerine karar vermiş olmasından dolayı Ömer'i affetmez ve Ertuğrul ile olan ilişkisine devam etme kararı alır.

Rüzgar ve Pembe dostluğu günden güne gelişmektedir. Kanalın yılbaşı partisine tüm ailesiyle katılan Pembe'yi Rüzgar'ın onur konuğu olarak takdim etmesi Pembe'nin çok hoşuna gider. Pembe'nin Fatih'e bir kız arkadaş bulma çabalarını anlayan Doğa için artık bu son damladır. Doğa, Pembe'ye açıktan savaş ilan eder.

KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM FRAGMANI