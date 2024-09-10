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Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı?

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Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Alev karakterinin dizide olmaması seyirciler arasında tartışmalara neden oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan başarılı oyuncu Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldığını duyurdu. 13 Eylül Cuma akşamı yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev'in neden olmadığı merak ediliyor. İzleyiciler, Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev öldü mü, nasıl öldü? Sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ ALEV NEDEN YOK?

Özlem Gürses'in YouTube programına konuk olan Faruk Turgut, "Müjde Uzman ile ciddi problem yaşadık. 2. sezonun sonunda ayrıldık. 'Tükenmişlik sendromu' yaşıyorum diye bir video çekmişti, artık sete gelmek istemiyordu ama işlerin öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış. Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak" ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda karakterlerin sabırsızlıkla beklenen yüzleşmelerinden ilk ipuçları ekrana geldi. Parmaklıklar ardında olan Fatih'in suçsuz olduğunu dile getirdiği tanıtımda hastaneye götürülen Görkem'in sağlık durumu merak uyandırdı. Doğa'nın annesine destek olmaya çalıştığı anlarda Kıvılcım'ın, Ömer'e söylediği "Ben sana ihanet ettim ama" sözleri dikkat çekti. Abdullah'ın, Ömer'den; Ünal Holding'den çekilmesini istediği tanıtıma Kıvılcım'ın "Alev'i kaybettik" sözleri damga vurdu. Alev'in vefat haberiyle yıkılan ailesi, bebek Alev'i bağrına basmak isterken Abdullah'ın kızını almaya gelmesi heyecanı doruğa taşıdı. Tanıtımda ayrıca sevilen oyuncu Şebnem Bozoklu, canlandırdığı Meryem karakteriyle ilk kez izleyiciyle buluştu. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği "Kızılcık Şerbeti" 3.sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam edecek.

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KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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