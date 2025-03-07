Kızılcık Şerbeti 93. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti 93. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti 93. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 93. bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Kızılcık Şerbeti yayınlandığı son bölümde yine çarpıcı bir son ile bitti. İzleyenler heyecanla Kızılcık Şerbeti 93. bölüm fragmanı araştırıyor. Kızılcık Şerbeti 93. bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 93. bölüm fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ 93. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 93. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kızılcık Şerbeti 93. bölümde izleyicileri yine heyecan dolu anlar bekliyor. Yeni bölümde karakterler arasındaki ilişkiler daha da karmaşık hale geliyor ve dizinin gidişatını etkileyecek büyük kararlar alınacak. Kızılcık Şerbeti fragmanlarını Show TV platformlarından takip edebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sönmez hastalığından dolayı farklı davranışlar sergilemeye devam etmektedir. Kıvılcım annesini doktora götürür ancak konacak teşhis hiçbirini mutlu etmeyecektir. Bu kötü dönemde en büyük desteği Ömer'den görür. Asude ve Abdullah'ın şirketteki güç savaşı devam eder. Yeni evinden dolayı keyfi çok yerinde olan Doğa, bir davet düzenleyerek tüm tanıdıklarını ve aileleri çağırır. Herkesin güzel evini görmesini istiyordur. Sevtap iyileşerek hastaneden çıkar ve Nilay'ın onun için tuttuğu eve yerleşir. Haluk ile arkadaşlığını sürdürmeye devam eder. Abdullah ve Işıl'ın ilişkisi başlamış, günden güne ilerlemektedir. Yaptıkları ufak kaçamakların ise ortaya çıkması çok da uzak değildir.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, 7 Mart Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pembe ve Abdullah, yaşanan olay karşısında Nursema'yı sert bir dille uyarırken Nursema'nın net ve kendinden emin tavırları dikkat çekiyor. Firaz'ın, Nursema'nın evinin önüne gelmesi ve ikilinin aşk dolu bakışları, yeni bölümde yaşanacakların habercisi oluyor. Nilay'ın Mustafa ve Meri'yi birlikte görmesi kıskançlığının artmasına neden oluyor. Asude ve Abdullah arasındaki soğuk savaş tam gaz devam ederken Doğa'nın değişen tavırlarından rahatsız olan Kıvılcım tepki gösteriyor. İlhami'nin yaşlı gözleri sonrası Abdullah'ın, "Aile arasında imam nikahımızı kıyarız bu konu da kapanır" sözleri, tanıtıma damgasını vuruyor ve yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oluyor.