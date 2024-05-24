Üye Girişi
Haberler

Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 64. bölümü canlı olarak yayınlanıyor. Dizi severler, yeni bölümde neler olduğunu merakla bekliyor. Canlı yayını kaçırmamak için ekran başına geçmeye davetlisiniz!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 1 Nisan Show TV Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm (Son Bölüm)

Kızılcık Şerbeti'nin 63. Bölümünde; Görkem'in, Ömer ile buluştuğunu öğrenen Fatih, her ne kadar amcasından şüphelenmese de onu kontrol etmek isteğinin de önüne geçemez.Kıvılcım yeni işine adapte olmaya çalışmakta, bu konuda en büyük yardımı da Ömer'den görmektedir.Nursema'nın yeni bir ilişkiye girme konusundaki tereddütleri Rüzgar'ı çileden çıkarmaktadır. İşi hızlandırmak için yaptığı tüm çabalar boşa gitmektedir. Sonunda dayanamayıp konuşmak için Abdullah'ın yanına gider.Abdullah'ın eve geç gelmelerinin sıklaşması Pembe'yi çok rahatsız etmeye başlamıştır. Bir şeylerden şüpheleniyor ama kondurmak istemiyordur.Nilay'ın pişik kremi için yapılan lansman gecesi başta Ünallar olmak üzere tüm tanıdıkları bir araya getirir.Fatih'in, Doğa konusundaki kafa karışıklığı artmıştır. Bu konuda harekete geçmeye karar verir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV portallarından izleyebilirsiniz.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kızılcık Şerbeti Show Tv Dizi Televizyon Gündem Yaşam Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yeni Call of Duty oyununun ismi resmi olarak açıklandı! Call of Duty: Black Ops 6 tanıtım tarihi duyuruldu Vakıfbank çöktü mü? Vakıfbank mobil uygulaması neden açılmıyor? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 24 Mayıs Yalı Çapkını 71. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE! #127936 Fenerbahçe- Panathinaikos maçını canlı (HD) izleme linki! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS FİNAL FOUR maçı ne zaman? Fenerbahçe- Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda? #127936 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Dolu yağışı sırasında nelere dikkat edilmeli? Araç kaplama doludan korur mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! 25 Mayıs Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 25 Mayıs burç yorumları nedir? Sokak köpekleri uyutulacak mı? Fatih Erbakan ne dedi?
Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title