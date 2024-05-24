Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu?

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 1 Nisan Show TV Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm (Son Bölüm)

Kızılcık Şerbeti'nin 63. Bölümünde; Görkem'in, Ömer ile buluştuğunu öğrenen Fatih, her ne kadar amcasından şüphelenmese de onu kontrol etmek isteğinin de önüne geçemez.Kıvılcım yeni işine adapte olmaya çalışmakta, bu konuda en büyük yardımı da Ömer'den görmektedir.Nursema'nın yeni bir ilişkiye girme konusundaki tereddütleri Rüzgar'ı çileden çıkarmaktadır. İşi hızlandırmak için yaptığı tüm çabalar boşa gitmektedir. Sonunda dayanamayıp konuşmak için Abdullah'ın yanına gider.Abdullah'ın eve geç gelmelerinin sıklaşması Pembe'yi çok rahatsız etmeye başlamıştır. Bir şeylerden şüpheleniyor ama kondurmak istemiyordur.Nilay'ın pişik kremi için yapılan lansman gecesi başta Ünallar olmak üzere tüm tanıdıkları bir araya getirir.Fatih'in, Doğa konusundaki kafa karışıklığı artmıştır. Bu konuda harekete geçmeye karar verir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

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