Kızılay İstanbul Ve Emel İşitme’den Toplum Sağlığı İçin Dev Adım: 500 vatandaşa ücretsiz işitme taraması

Kızılay İstanbul İl Başkanlığı ve Emel İşitme iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, İstanbul’un 10 ilçesinden 500 vatandaş ücretsiz işitme taramasından geçirilecek. Fulya, Bakırköy ve Göztepe’deki merkezlerde gerçekleştirilecek testlerle işitme kaybına bağlı demans ve Alzheimer riskine karşı erken teşhis sağlanması amaçlanıyor.

İMZALAR İYİLİK SOFRASINDA ATILDI

5 Mart’ta Ottomans Life Deluxe Otel ev sahipliğinde, Kızılay yararına düzenlenen ve yoğun katılımın yaşandığı iftar programı, bu anlamlı iş birliğinin başlangıcına sahne oldu. İstanbul Vali Yardımcıları, İstanbul Milletvekilleri ve bürokrasinin önemli isimlerinin katıldığı gecede; ihtiyaç sahibi bireylerin işitme sağlığına kavuşması ve bilişsel sağlıklarının korunması adına dev bir adım atıldı.

10 İLÇEDE BAŞVURU, 3 MERKEZDE UZMAN TARAMA DESTEĞİ

Kızılay İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde ve Emel İşitme’nin teknik uzmanlığıyla yürütülecek proje kapsamında; vatandaşlar bağlı bulundukları Kızılay Şubeleri üzerinden başvuru yapabilecekler. Projeye dahil olan; Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar, Şişli, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Kağıthane, Bakırköy ve Bağcılar ilçelerinden yönlendirilecek toplam 500 vatandaş, Emel İşitme Merkezleri’nin İstanbul’daki üç ana şubesinde (Fulya, Bakırköy, Göztepe) tam kapsamlı ve ücretsiz işitme tarama testinden geçecek.