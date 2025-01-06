Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? 6 Ocak Kızıl Goncalar bugün var mı? NOW TV yayın akışı!

"Kızıl Goncalar" yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İzleyicileri derinden etkileyen hikayesiyle dikkat çeken "Kızıl Goncalar", her yeni bölümüyle ekran başında heyecan yaratmaya devam ediyor. Ancak dizinin yayın akışında yaşanan değişiklikler sonrası, izleyiciler "Kızıl Goncalar yeni bölüm tarihi" hakkında bilgi edinmek istiyor. Diziyi takip edenler, sosyal medyada ve resmi kanallar üzerinden "Kızıl Goncalar yeni bölüm neden yayınlanmadı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar dizisi bu hafta var mı? Detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızıl Goncalar 34. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün 13 Ocak Pazartesi günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cüneyd'in Fanileri okula gönderebilmek için sırtlandığı yükü hafifletmeye kararlı olan Zeynep kızları burs sınavına hazırlamaya başlar. Sadi ise dostları tarafından iki cenahın kaynaşacağı bu okul projesinin önüne geçmesi adına sertçe uyarılır. Vahid'in intihar haberi tekkeyi derinden sarsarken Cüneyd hem babasının hatırasıyla son kez yüzleşmek ve zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.

Aldığı tehditten sonra Vahid'in eceliyle ölmediğinden emin olan yalnızca Sadi iken, Levent de fark ettiği bir detay ile bunun bir cinayet olduğunu anlar. Böylece Zeynep'i, Cüneyd'i korumaya ve annesine karşı gelmeye iten korkuları ispatlanmış, Levent ve Cüneyd cinayeti göze almış bir güçle karşı karşıya olduklarının farkına varmışlardır. Bu sırada Zeynep'in Naim'le kalma kararı Levent ile Meryem'in arasındaki ipleri koparmak üzereyken Naim'i de umutlandırmıştır. Ancak Levent Meryem'in kaygılarını yatıştırmak için onu desteklemeye karar verince Meryem, Naim'e karşı Zeynep'i geri alacak büyük hamlesini yapar.

Öte taraftan Sadi de Zeynep ve Cüneyd'in sınav hamlesine karşı bir plana girişmiştir. Yenilgiye uğramak üzere olan Zeynep'e yardım etmek isteyen Mira suç işlemeyi bile göze alır. Ancak bu karar, Zeynep'le Cüneyd'i karşı karşıya getirir. Artık tek yol, Meryem ile Levent ve Cüneyd'in tekkeyi karıştırmak pahasına cesurca bir harekete kalkışmaları olacaktır. Bu karışıklık sayesinde Zeynep de nihayet Sadi konusunda Cüneyd'i ikna edecek kanıta ulaşmak üzeredir.

6 OCAK 2025 PAZARTESİ NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Kızıl Goncalar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar

23.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

02.00 Ruhun Duymaz

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