KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN 2024? Kızıl Goncalar ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi!

Kızıl Goncalar dizisi yeni sezonuyla seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Kızıl Goncalar dizisinde son bölüm neler olduğu araştırılıyor. Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizdedir…

KIZIL GONCALAR YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon çekimlerine başlanmış durumda, ancak yapım ekibi tarafından henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmadı. Dizinin Eylül ayının sonlarına doğru izleyiciyle buluşması bekleniyor. 2. sezonun ilk bölümünün 30 Eylül'de yayınlanacağı tahmin ediliyor.

KIZIL GONCALAR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Başarılı oyuncu Tolga Tekin'in dikkat çekici bir performansla yer aldığı dizide iki oyuncunun ayrılacağı öğrenildi. Kadroya ise yeni bir kadın oyuncu katılacak. Meryem (Özgü Namal), hapishanede yeni bir arkadaşıyla tanışacak. Bu yeni karakterin adı ve rolünü kimin canlandıracağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Cüneyd'in babası Vahit'in dönüşü herkesi şaşırtmış, posta oturmak üzere olan Cüneyd de bu karşılaşmayla sarsılmıştır. Öte yandan duyduklarını Levent ve Beste'ye belli etmeyen Mira, Naim'in söylediklerinden emin olmak için kesin kanıtı bulmaya kalkışır. Levent ise yıllar sonra oğlunun karşısına perişan bir halde çıkıp, her şeyden vazgeçmiş bir derviş gibi görünen Vahit'ten şüphelenmiştir. Ululara katılmak üzere dergahtan ayrılmaya hazırlanan Sadi ise Vahit'in Cüneyd'in en zor anlarında bile yanında durup oğluna destek olmasıyla abisinin yanında durur.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Türek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz