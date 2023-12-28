Kızıl Goncalar yasaklandı mı, yayından kaldırıldı mı?

Kızıl Goncalar dizisi ile ilgili RTÜK'e gelen şikayetler üzerine inceleme başlatılacağı açıklandı. Bu gelişmenin ardından dizinin yapımcı şirketi Gold Film, çekimler için alınan izinlerin iptal edildiğini duyurdu. Kızıl Goncalar yasaklandı mı, yayından kaldırıldı mı?

KIZIL GONCALAR YASAKLANDI MI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kızıl Goncalar dizisinin yayımlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi. Cezanın "toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık" gerekçesiyle verildiği açıklandı.

Üst Kurul'un Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından seçilen üyelerinden İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün tarikat ve cemaatlere boyun eğdiğini söyledi.

Taşcı, "Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine 'toplumun milli ve manevi değerlerine' aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi" dedi.