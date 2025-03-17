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Kızıl Goncalar 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızıl Goncalar 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kızıl Goncalar 42. bölümü ile bu akşam yayınlanıyor. Kızıl Goncalar 42. bölümde bu akşam, Mira'nın kızı olduğunu öğrenen Naim, Vahid'in yardımıyla Meryem ve Levent'in hayatını yerle bir etmeye ant içmiştir. Peki, Kızıl Goncalar 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

NOW Tv'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, bu akşam 42. bölümü ile ekrana geliyor. Yapımın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler internet üzerinden "Kızıl Goncalar 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Kızıl Goncalar 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in ortadan kalkması herkesi rahatlatsa da Cüneyd sorunun içeride, yolun kendisinde olduğuna inanmaktadır. Cüneyd tarikatı lağvetmeye karar verir. Ancak Sadi Hüdayi, Cüneyd'i durdurmaya kararlıdır.

Öte tarafta Meryem'in geçmişten gelen yaraları tekrar açılır. Bu hem Levent hem de Naim'le ilişkisini etkileyecektir. Tekkedeki kadınların tavrı da onu terapiye devam etme konusunda şüpheye düşürür. Ancak Zeynep, zorbalığa uğrayan Meryem'e destek olurken, tarikatın hanımlarını terapi fikrine ısındırmaya karar verir. Tüm Fanilerin tarikatın sona ermesi fikriyle sarsıldığı bir anda bile olsa, Hasna ile Müyesser bu fikre şüpheyle yaklaşacaktır.

Aziz'in geride bıraktığı düşünülen bir dosya ise tarikatı daha da büyük bir ateşin içine atınca, Sadi Hüdayi ve Cüneyd arasındaki fikir ayrılığı derinleşir. Hem Levent'in hem Meclis-i Meşayih'in hem de medyanın dahil olacağı bu mücadelede, Sadi Hüdayi Faniler tekkesini hayatta tutmak, Cüneyd de Sadi'ye gerçeği en acı şekliyle göstermek için her şeyi göze alacaktır. Ancak Cüneyd'in son hamlesi, eşi benzeri görülmemiş bir kıyamet koparacaktır.

Kızıl Goncalar 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZIL GONCALAR 42. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEME LİNKİ VAR MI?

Kızıl Goncalar bölümlerini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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