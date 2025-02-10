Kızıl Goncalar 37. bölüm tek parça, full izle NOW TV!

Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü, yani 37. bölüm, nihayet yayınlandı. Bu bölüm, diziye veda niteliği taşıyor ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için, 37. bölüm tek parça ve full olarak online platformlarda erişime açılacak. Peki, Kızıl Goncalar 37. bölüm tek parça, full izleme linki var mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in, Cüneyd'i manipüle etme girişimleri hız kazandıkça, onun ruh halindeki değişimi fark eden Zeynep'in huzursuzluğu daha da artar. Bu sırada Meryem, bakım evini tekkeye vakfetme kararının dergah üzerindeki yankılarıyla uğraşmaktadır. Sadi Hüdayi'nin, karşı hamlesi hem tarikat içinde hem de aileler arasında gerilimi arttırırken Meryem'in geçmişte yaşadıklarını tekrarlatmamaya kararlı olan Cüneyd, Sadi Hüdayi ve Aziz'in dayattığı geleneklere meydan okur.

Meryem'in dileğinin aksine onun tekkedeki varlığını ve kararlarını sorgulayan Levent ise Aziz'in dergaha gelen torunu Selim'le ilgili tehlikeli bir sırrı öğrenmek üzeredir. Selim'in gelişi ve Feyza'ya ilgisi Aziz'in planlarını sekteye uğratsa o, bunu bir fırsata çevirmeye kararlıdır. Aziz, bu yolla Cüneyd'i Zeynep'le olan evliliği üzerinden köşeye sıkıştırmaya karar verirken Cüneyd ise hem kadınları hem Zeynep'i korumak için hayati bir karar vermek zorunda kalacaktır.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR 37. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEME LİNKİ VARMI?

Kızıl Goncalar bölümlerini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.