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Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli? Kıvanç Kılınç hayatı ve kariyeri!

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Kıvanç Kılınç'ın kim olduğu merak ediliyor. Birçok başarılı yapımda oynayan Kıvanç Kılınç'ın hangi dizilerde ve filmlerde oynadığı aratılıyor. Kılınç'ın yaşamı, kariyeri, nereli olduğu araştırılıyor. Kıvanç Kılınç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar!

Gibi dizisinin başarılı oyuncusu Kıvanç Kılınç'ın kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Kıvanç Kılınç'ın hayatını ve kariyerini araştırıyor. Gibi dizisinin İlkkan'ı kimdir? Peki, Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli? Kıvanç Kılınç hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde...

KIVANÇ KILINÇ KİMDİR?

Oyuncu Kıvanç Kılınç, 19 Ağustos 1982 senesinde Isparta'da dünyaya geldi. Tiyatroya 1997'de Antalya Tiyatro Atölyesi'nde başladı. 2001'de Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nı kazandı. 2005'te mezun olup İstanbul'a yerleşti. O tarihten bugüne televizyon, sinema ve tiyatro oyunculuğu ve ayrıca dizi, film, reklam ve radyo tiyatrosu seslendirmesi yapıyor.

2007- 2013 arası kurucusu da olduğu Kurusıkı adlı toplulukla doğaçlama komedi gösterileri yaptı. 40 yaşında olan oyuncu, aslen Ispartalıdır.

Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli? Kıvanç Kılınç hayatı ve kariyeri!Kıvanç Kılınç

KIVANÇ KILINÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

  1. Muhteşem Yüzyıl
  2. Lale Devri
  3. Yer Gök Aşk
  4. Kaçak
  5. Ulan İstanbul
  6. Diriliş Ertuğrul
  7. Filinta
  8. Kalbimdeki Deniz
  9. Bizim Hikaye
  10. Gibi

Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli? Kıvanç Kılınç hayatı ve kariyeri!Kıvanç Kılınç

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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