Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli? Kıvanç Kılınç hayatı ve kariyeri!

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KIVANÇ KILINÇ KİMDİR?

Oyuncu Kıvanç Kılınç, 19 Ağustos 1982 senesinde Isparta'da dünyaya geldi. Tiyatroya 1997'de Antalya Tiyatro Atölyesi'nde başladı. 2001'de Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nı kazandı. 2005'te mezun olup İstanbul'a yerleşti. O tarihten bugüne televizyon, sinema ve tiyatro oyunculuğu ve ayrıca dizi, film, reklam ve radyo tiyatrosu seslendirmesi yapıyor.

2007- 2013 arası kurucusu da olduğu Kurusıkı adlı toplulukla doğaçlama komedi gösterileri yaptı. 40 yaşında olan oyuncu, aslen Ispartalıdır.

Kıvanç Kılınç

KIVANÇ KILINÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

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Kıvanç Kılınç