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Kısmetse Olur Aycan ve Onur nişanlandı mı?

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Kısmetse Olur programının favori çiftlerinden Aycan Varış ve Onur Yüksel, 9 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelerek nişanlandı. Çiftin evlilik kararı alması, programın hayranlarını heyecanlandırdı. Peki, Aycan ve Onur'un nişanı hakkında detaylar neler? Çift ne zaman evlenecek? İşte tüm merak edilenler…

016-2017 yılları arasında ekrana gelen Kısmetse Olur programında tanışan ve büyük bir hayran kitlesi edinen Aycan Varış ve Onur Yüksel, uzun bir ayrılığın ardından ilişkilerine yeniden bir şans verdi. Çift, 9 yıl aradan sonra nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Peki, Kısmetse Olur Aycan ve Onur nişanlandı mı?

KISMETSE OLUR AYCAN VE ONUR NİŞANLANDI MI?

Kısmetse Olur'un sevilen çifti Aycan Varış ve Onur Yüksel, 9 yıl sonra yeniden bir araya gelerek nişanlandı ve evlilik kararı aldı. Programın eski hayranları bu habere büyük ilgi gösterirken, çiftin düğün detayları da merak konusu oldu.

Kısmetse Olur Aycan ve Onur nişanlandı mı?

Kısmetse Olur Aycan ve Onur nişanlandı mı?

Kısmetse Olur Aycan ve Onur nişanlandı mı?
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