Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, kış lastiği kullanmamanın cezası ne?

Ticari araçlar için zorunlu, hususi araçlar için ise güvenli ve sorunsuz bir yolculuk açısından büyük önem taşıyan kış lastiği dönemi yarın başlıyor. Ticari taşıtlarda uygulanacak bu zorunluluk, takip eden yılın 15 Nisan'ına kadar sürecek 5 aylık bir zaman dilimini kapsayacak. Daha önce 1 Aralık–1 Nisan arasında geçerli olan uygulamanın süresi böylece uzatılmış oldu. Peki, kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor ve takmamanın cezası nedir?

Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın itibarıyla başlayacak ve gelecek yılın 15 Nisan tarihine kadar devam edecek. Denetim ekipleri, kış koşullarına uygun lastiği bulunmayan araçların trafiğe devam etmesine izin vermeyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan tüm ticari araçların bu kurala uymak zorunda olduğunu belirterek, kış lastiği takmayanlara 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

KAR LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLARA GEÇİŞ İZNİ VERİLMEYECEK

Kış koşullarına hazırlıksız çıkan, uygun lastiğe sahip olmayan araçların trafiği aksatmasını ve sürücülerin mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla uygulama devreye alınıyor. Bu kapsamda ekipler, yetersiz donanıma sahip araçları daha sıkı kontrol edecek ve kış lastiği bulunmayan araçların yollarına devam etmelerine izin vermeyecek. Böylece yoğun kar yağışlarında ulaşımın aksamaması hedefleniyor.

LASTİK SEÇİMİNDE ÜRETİM TARİHİ ÖNEMLİ

Kış lastikleri, sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü durumlarda ıslak, karlı ve çamurlu yollarda yaz lastiklerine kıyasla daha iyi tutuş ve güvenlik sağlıyor. Ancak sürücülerin lastik alırken üretim tarihini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Kullanılmamış olsa bile uzun süre bekleyen lastikler özelliklerini yitirerek çabuk deforme olabiliyor ve düzgün balans tutmuyor.

BAKAN URALOĞLU: KURALA UYMAYANLARA 5 BİN 856 LİRA CEZA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişikliğin 4 Ekim 2025'te Resmi Gazete'de yayımlandığını" hatırlattı. Uraloğlu, şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun geçerli olduğunu belirterek, kurala uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası verileceğini ifade etti.

Kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

