Kırmızı bültenle aranan üç şüpheli Türkiye'ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan üç şüpheli Türkiye'ye iade edildi
Güncelleme:
Kırmızı bültenle aranan üç şüpheli Türkiye'ye iade edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan üç şüphelinin Almanya, Karadağ ve Kazakistan'dan iadelerinin sağlandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya ayrıca "Bu kabine dönemimizde kırmızı bülten ve difizyonla aradığımız 500 suçluyu ülkemize geri getirdik." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kırmızı bültenle aranan şüphelilere ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya kırmızı bültenle aranan R.R., T.B. ve Y.E.A'nın Almanya, Kazakistan ve Karadağ'dan iadelerinin sağlandığını duyurdu.

R.R. isimli şüphelinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan, T.B.'nin "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan ve Y.E.A'nın ise "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" arandığını duyuran Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

"500 SUÇLU"

Bakan Yerlikaya ayrıca paylaşımında "Bu kabine dönemimizde kırmızı bülten ve difizyonla aradığımız 500 suçluyu ülkemize geri getirdik." açıklamasında da bulundu.

