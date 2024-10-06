Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 36. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu?

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KİRLİ SEPETİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Meyra'nın yaptırdığı haber sayesinde İlkgül'ün Songül'den sakladığı şeyler ortaya çıkar. Bu haberi görüp mahvolan tek kişi Songül değildir. Askerde sanılan İlkkan bir anda çıkıp gelince Songül dikkatleri iyice üzerine çeker. Meyra'nın yeni planları Songül'ün ikili hayatını tehlikeye düşürür. Bu sefer Medine ve Hayriye'nin de bu planlardan haberi olmaz. Meyra, İlkgül'ün annesi ile konuşmaya gecekonduya gidince kapının ardında kimin olduğundan habersiz Songül'ün sonunda maskesi düşecek midir?

KİRLİ SEPETİ KONUSU NE?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI

Ayça Bingöl, Devrim Yakut, Serkay Tütüncü, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Cansu Tosun, Serhat Kılıç, Deniz Sarıkaş.

KİRLİ SEPETİ 36. BÖLÜM FULL HD İZLE! (LİNK)