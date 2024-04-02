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Kırklareli'de oylar yeniden mi sayılacak, seçim iptal mi?

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Kırklareli'de MHP'li Derya Bulut'un 403 oy gerisinde kalan CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu sonuçlara itiraz edecek. Peki, Kırklareli'de oylar yeniden mi sayılacak, seçim iptal mi?

Kırklareli'de kesin olmayan sonuçlara göre MHP'li Derya Bulut, Belediye Başkanı seçildi. Seçimi 403 oy farkla kaybeden CHP'li Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 1924 oyun geçersiz sayıldığını belirterek, süresi dolmadan itirazda bulunacaklarını söyledi. Kırklareli'de oylar yeniden mi sayılacak, seçim iptal mi?

KIRKLARELİ'DE OYLAR YENİDEN Mİ SAYILACAK?

'Kırklareli Merkez Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında duyurumuz' başlığıyla, sosyal medyadan açıklama yapan Kesimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

- Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 0,79'luk bir farkla, yani 403 oy ile seçim sonuçlanmış görünmektedir. Bununla ilgili büyük şüphelerimiz var; seçmenlerin birçoğunda mühürsüz oylar tespit edilmiş ve bunlar itirazlara rağmen geçerli sayılmıştır. İstatistik üzerinden baktığımızda da geçen seçime, yani sadece 10 ay öncesine göre, geçersiz oy sayısı 2'ye katlanmış ve 1924 adede yükselmiştir.

- Tüm bunların aydınlatılması ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekmektedir. Bunun yolu ise toplamda 200 olan tüm sandıkların yeniden sayılmasıdır. İtiraz hazırlıklarımız hem yerelde hem genel merkezimiz nezdinde, hem de Ankara-İstanbul örnekleriyle koordineli bir şekilde devam etmekte olup, süremiz dolmadan yapılacaktır.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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