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Kira sözleşmeleri e- devletten yapılacak mı? Kira sözleşmeleri nasıl ve nereden yapılacak?

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Kira sözleşmelerinin nasıl ve nereden yapılacağı merak konusu oldu. Bu konuda yeni bir düzenlemeyle artık kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılabilecek. Bu yenilik, hem kiracılar hem de ev sahipleri için büyük kolaylık sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşların yıl sonuna kadar e-Devlet üzerinden kira kontratlarını yapmaya başlayabileceklerini duyurdu. Bu açıklamaya göre, vatandaşlar önümüzdeki 4 ay içinde kira kontratı işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki, Kira sözleşmeleri e- devletten yapılacak mı? Kira sözleşmeleri nasıl ve nereden yapılacak?

KİRA SÖZLEŞMELERİ E- DEVLETTEN YAPILACAK MI?

e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler. 'Özel sigortalarım' bütünleşik hizmetinin kademeli olarak geliştirilmesi ile kullanıcılar tüm poliçe bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Kira sözleşmeleri e- devletten yapılacak mı? Kira sözleşmeleri nasıl ve nereden yapılacak?

KİRA SÖZLEŞMELERİ NASIL YAPILACAK?

Mobil cüzdan uygulamasının devreye alıyoruz. Kullanıcılar internetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verileri kamu hizmetlerinden faydalanırken kullanabilir duruma geleceklerdir. Yakın dönemde yürütülen çalışmalardan biri de belediye hizmetlerinin kategorize edilmesi ve yaygınlaştırılması olmuştur. Söz konusu çalışma ile yerel yönetimlerin dijital hizmetlerine standart getirilmiş ve belediye hizmetlerinin 12 kategori altında sunulması sağlanmıştır. Bugün e-Devlet Kapısında 494 belediyeye ait 3.981 dijital hizmet sunulmaktadır."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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