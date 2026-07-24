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Güney Kıbrıs'ta tutuklu olan Taner Tolga Tarlacı'dan yardım çağrısı

Güney Kıbrıs'ta tutuklu olan Taner Tolga Tarlacı'dan yardım çağrısı Haber Videosunu İzle
Güney Kıbrıs'ta tutuklu olan Taner Tolga Tarlacı'dan yardım çağrısı
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Survivor yarışmasıyla tanınan, Güney Kıbrıs'ta gasp, darp ve cinsel saldırı suçlarından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Taner Tolga Tarlacı, hapisten yayınladığı videoda yardım istedi. Tarlacı, "Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'ten yardım istiyorum." dedi.

Survivor yarışmasıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs’ta karıştığı gasp, darp ve cinsel saldırı suçlarından dolayı 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kaldığı cezaevinden bir video paylaşan Tarlacı, yetkililerden yardım istedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTİYORUM"

Videoda dünya liderlerine seslenen Tarlacı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e çağrıda bulundu.

Tarlacı, "Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'ten yardım istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıozgur ozturk:

Kamile bak hele neden İngiltere kralı Charles tan yardım istemedin,ki

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Haber Yorumlarıİstanbul:

Aileside bu içerde kalsın diyordur.

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran zincirkıran:

ha sss mck

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