Kilis Valiliği'nden Örnek Davranış: Mevsimlik Tarım İşçisi Çocukları Hayvanat Bahçesinde

Kilis Valiliği, Küplüce’de mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarına yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Valilik tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında çocuklar hayvanat bahçesine götürülerek farklı hayvan türlerini yakından görme fırsatı buldu. Çocuklar, gün boyunca hem eğlendi hem de yeni deneyimler yaşadı.

Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve güzel bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Kilis Valiliği’nin bu örnek davranışı, çocuklar ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu