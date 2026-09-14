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Kilis’te Gündem Olan Ses Kaydında Yeni Gelişme: Kadın İfadeye Çağrıldı

Kilis’te Gündem Olan Ses Kaydında Yeni Gelişme: Kadın İfadeye Çağrıldı
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AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı'nın istifasına da konu olan ses kaydıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kayıtta konuştuğu öne sürülen kadın, soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Kilis’te geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve kamuoyunda tartışmalara neden olan yaklaşık 6 dakikalık ses kaydıyla ilgili adli süreç devam ediyor.

Ses kaydında konuştuğu öne sürülen kadın, yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere çağrıldı.

Ak Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ise daha önce yaptığı açıklamalarda söz konusu ses kaydının montajlanarak kamuoyuna servis edildiğini savunmuş ve konuya ilişkin hukuki süreç başlatmıştı.

Yaşanan son gelişmeyle birlikte soruşturmanın seyri ve yapılacak işlemler, alınacak ifadelerin ardından netlik kazanacak.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu
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